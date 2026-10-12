Alfredo Berti analizó la dura caída de Independiente Rivadavia en Rosario: "Resultado abultado, pero..."

"El análisis certero y rápido es que Central jugó mejor que nosotros cuando estaba 11 contra 11, y después 11 contra 10 jugó de la misma manera. Así que fue un resultado abultado, pero justo", manifestó.

En cuanto al cierre de la zona de liguilla, dijo: "Es un golpe que no esperábamos, pero el martes ya tenemos que pensar en lo que viene, porque son cuatro finales más que tenemos".

Seguimos con la aspiración de lograr el campeonato. Seguimos con la aspiración de lograr el campeonato.

El fixture de la Lepra indica que el próximo partido será el sábado 17 como local desde las 17.30, ante Tigre: "Pero siempre sabiendo que hay que dar vuelta la página y resolver muchas cosas que sucedieron hoy en el partido".

"Tenemos que sacarnos este partido de encima. Un partido que genera crisis futbolística. Como le dije a los jugadores, cuando se pierde de esta manera, hay que refundar en todas las áreas. Y saber que si tenemos pretensiones de ser campeones, tenemos que salir rápidamente de este partido y ya pensar en lo que viene", explicó Alfredo Berti.

Para finalizar, se refirió a la jugada que decantó con la tarjeta roja para Álex Arce: "Fue expulsión. Golpea la cara y le produce un corte. Fueron al var y vieron que era para expulsión. Creo que estuvo correcto el árbitro".

Alfredo Berti admitió que la falta si era para tarjeta roja.

El fixture de la Lepra de Alfredo Berti