Agustín Módica: goles con estirpe italiana para Gimnasia y Esgrima

Agustín Módica se posicionó como el delantero elegido por Ariel Broggi para ser titular en Gimnasia y Esgrima. El italo argentino devuelve esa confianza con goles. Ante Estudiantes no fue la excepción y fue el encargado de abrir el marcador para el Lob que luego terminó cayendo por 2 a 1 ante el último campeón del fútbol argentino.
Módica es un delantero que se mueve con inteligencia en el área y nunca se da por vencido a la hora de ir a buscar un gol. Con esas características, en su marca personal lleva dos anotaciones con la camiseta de Gimnasia y Esgrima.
Sobre el gol ante Estudiantes y su buena racha, el ex Rosario Central explicó: "El delantero vive del gol. Es importante marcar. Justo era el cumpleaños de mi mamá, así que fue para ella. Pero bueno me voy con bronca igualmente por haber perdido el partido".
La derrota ante Estudiantes de La Plata y lo que se le viene a Gimnasia y Esgrima
En el análisis del partido, Agustín Módica rescató el primer tiempo que hizo el Lobo donde el broche fue el gol sobre el cierre de esa primera etapa. "Hicimos un gran trabajo en el primer tiempo. Después se encuentran ellos con ese golazo (de Tiago Palacios) de otro partido prácticamente, porque no nos habían creado peligro. No merecimos perder, pero son cosas a mejorar cuando vamos ganando los partidos, que pareciera que nos cuesta un poco después".
En ese sentido, el delantero agregó: "Tenemos que empezar a reponernos rápido de eso porque goles nos van a hacer, es algo lógico. Hay que meterle y seguir".
Embed - El análisis de Agustín Módica tras la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes
Por otra parte, Agustín Módica se refirió a su reemplazo en el segundo tiempo debido a un calambre que le impidió continuar en cancha. "Me acalambré un poco los gemelos. Venía sin entrenar tanto en la semana por la molestia que venía arrastrando antes del tobillo y bueno, me fui con bronca por el calambre, porque uno nunca quiere salir y menos por un calambre". El atacante entrenó diferenciado este miércoles pero con el correr de los días se sumará al grupo con normalidad.
Por último, Módica se refirió a la importancia del partido frente a Newell's en Rosario y sentenció: "Hay que levantar la cabeza y tenemos que ir a Newell's a ganar. Todas son finales. Ahora tenemos otra el fin de semana, así que vamos a ir a ganar".