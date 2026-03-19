Agustín Módica: goles con estirpe italiana para Gimnasia y Esgrima

agustin modica Agustín Módica, el delantero italo argentino de Gimnasia y Esgrima. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

La derrota ante Estudiantes de La Plata y lo que se le viene a Gimnasia y Esgrima

En el análisis del partido, Agustín Módica rescató el primer tiempo que hizo el Lobo donde el broche fue el gol sobre el cierre de esa primera etapa. "Hicimos un gran trabajo en el primer tiempo. Después se encuentran ellos con ese golazo (de Tiago Palacios) de otro partido prácticamente, porque no nos habían creado peligro. No merecimos perder, pero son cosas a mejorar cuando vamos ganando los partidos, que pareciera que nos cuesta un poco después".

En ese sentido, el delantero agregó: "Tenemos que empezar a reponernos rápido de eso porque goles nos van a hacer, es algo lógico. Hay que meterle y seguir".

Embed - El análisis de Agustín Módica tras la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes

Por otra parte, Agustín Módica se refirió a su reemplazo en el segundo tiempo debido a un calambre que le impidió continuar en cancha. "Me acalambré un poco los gemelos. Venía sin entrenar tanto en la semana por la molestia que venía arrastrando antes del tobillo y bueno, me fui con bronca por el calambre, porque uno nunca quiere salir y menos por un calambre". El atacante entrenó diferenciado este miércoles pero con el correr de los días se sumará al grupo con normalidad.

Por último, Módica se refirió a la importancia del partido frente a Newell's en Rosario y sentenció: "Hay que levantar la cabeza y tenemos que ir a Newell's a ganar. Todas son finales. Ahora tenemos otra el fin de semana, así que vamos a ir a ganar".