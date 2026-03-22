A qué hora y dónde ver River Plate visitando a Estudiantes de Río Cuarto

Este domingo River visita a Estudiantes de Río Cuarto, por la 12ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura, con la intención de mantenerse por el camino del triunfo, impulsado por el ingreso como DT del Chacho Coudet, iniciando una era post- Gallardo.
Por la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el entonado River Plate de Eduardo Coudet visita al alicaído estudiantes de Río Cuarto en Córdoba
Este domingo River visita a Estudiantes de Río Cuarto, por la 12ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura, con la intención de mantenerse por el camino del triunfo, impulsado por el ingreso como DT del Chacho Coudet, iniciando una era post- Gallardo.
El encuentro se disputa en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, de Estudiantes de Río Cuarto desde las 17.45, y contará con la televisación en vivo de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio.
River Plate viene ganar tres de sus últimos cuatro partidos partidos (empató el restante), lo que le permitió ubicarse quinto en la Zona B con 17 puntos y a solo tres del líder, Independiente Rivadavia.
Desde la llegada del entrenador Eduardo Coudet, el Millonario sumó dos victorias. El primero, ante Huracán, por 2 a 1 de visitante; y por 2-0 sobre Sarmiento de Junín, en la fecha pasada.
El debutante en la categoría Estudiantes de Río Cuarto, no ha podido hacer pie en el Torneo Apertura, viene de perder sus últimos tres encuentros, y solo ha logrado 4 unidades en 10 partidos, quedando último en la tabla de Promedios (0,400).
Torneo Apertura, Zona B - fecha 12ª
Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Gabriel Alanis y Ramín Ábila. DT: Gerardo Acuña.__IP__
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Tomás Galván Kendry Páez o Joaquín Freitas, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.