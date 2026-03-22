A qué hora y dónde ver River Plate visitando a Estudiantes de Río Cuarto

El encuentro se disputa en el Estadio Ciudad de Río Cuarto, de Estudiantes de Río Cuarto desde las 17.45, y contará con la televisación en vivo de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio.

Belgrano Estudiantes de Rio Cuarto Estudiantes de Río Cuarto perdió de local contra Belgrano y luego cayó en su visita a Racing.

River quiere seguir subiendo frente a Estudiantes de Río Cuarto

River Plate viene ganar tres de sus últimos cuatro partidos partidos (empató el restante), lo que le permitió ubicarse quinto en la Zona B con 17 puntos y a solo tres del líder, Independiente Rivadavia.