Netflix: la perturbadora serie subida de tono que nadie puede dejar de ver

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Netflix: de qué trata la serie You

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie You versa: "Cuando un brillante administrador de librería se cruza con un aspirante a escritora, utiliza Internet y las redes sociales para reunir los detalles más íntimos y acercarse a ella. Un enamoramiento encantador e incómodo rápidamente se convierte en obsesión mientras quita silenciosamente y estratégicamente cada obstáculo, y persona, en su camino".

A partir de ahí, se desatan temporadas cada vez más feroces e intensas. En la quinta entrega, el regreso triunfal de Joe a Nueva York junto a Kate supone que todos los pecados anteriores han pasado al olvido, pero eso no quita que una persona rencorosa pueda reaparecer en su vida para poner todo patas arriba.

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El lado oscuro de Joe sigue latente, por lo que se prevé que no podrá reprimirlo. Además, su posición de poder puede hacerle más sencillo librarse de cualquier lío futuro en la quinta temporada de You.

Reparto de You, la serie de Netflix

Penn Badgley

Victoria Pedretti

Elizabeth Lail

Tat Gabrielle

Charlotte Ritchie

Shay Mitchell

Jenna Ortega

James Scully

Ambyr Childers

Tilly Keeper

Amy-Leigh Hickman

Ed Speleers

Lukas Gage

Carmela Zumbado

Saffron Burrows

Dylan Arnold

Shalita Grant

Travis Van Winkle

Scott Speedman

John Stamos

Luca Padovan

Zach Cherry

En la quinta temporada de You se sumaron al reparto Madeline Brewer para dar vida a Bronte, una enigmática espíritu libre que comienza a trabajar con joe en su librería, quien le hace recordar con nostalgia a Guinevere Beck (Elizabeth Lail).

Otros actores que se sumaron a la serie fueron Anna Camp como las hermanas gemelas Raegan y Maddie Lockwood, y Griffin Matthews como Teddy Lockwood.

Embed - You: Temporada 5 | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie You, según la zona geográfica