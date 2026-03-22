El catálogo de series y películas de Netflix se renueva constantemente, pero hay títulos que logran mantenerse en lo más alto del ranking por su impacto psicológico. Un claro ejemplo es You, la producción estadounidense que cerró su historia con una quinta temporada sombría y cargada de tensión.
Netflix: la perturbadora serie subida de tono que nadie puede dejar de ver
Con 5 temporadas, este thriller se consolida como una de las producciones más frenéticas y entretenidas del catálogo de series y películas de Netflix
La trama sigue los pasos de Joe Goldberg, interpretado por Penn Badgley, un encantador pero peligroso acechador que se infiltra en la vida de las mujeres de las que se enamora. Creada por Greg Berlanti y Sara Gamble, esta serie es considerada por la crítica como uno de los thrillers más perturbadores de los últimos años.
Con un total de 5 temporadas de 10 capítulos cada una, You ofrece un ritmo frenético que resulta sumamente entretenido y fácil de ver. Para los suscriptores de Netflix que buscan historias subidas de tono y de alto impacto, esta obra completa es una de las opciones más sólidas dentro del género.
Netflix: de qué trata la serie You
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie You versa: "Cuando un brillante administrador de librería se cruza con un aspirante a escritora, utiliza Internet y las redes sociales para reunir los detalles más íntimos y acercarse a ella. Un enamoramiento encantador e incómodo rápidamente se convierte en obsesión mientras quita silenciosamente y estratégicamente cada obstáculo, y persona, en su camino".
A partir de ahí, se desatan temporadas cada vez más feroces e intensas. En la quinta entrega, el regreso triunfal de Joe a Nueva York junto a Kate supone que todos los pecados anteriores han pasado al olvido, pero eso no quita que una persona rencorosa pueda reaparecer en su vida para poner todo patas arriba.
El lado oscuro de Joe sigue latente, por lo que se prevé que no podrá reprimirlo. Además, su posición de poder puede hacerle más sencillo librarse de cualquier lío futuro en la quinta temporada de You.
Reparto de You, la serie de Netflix
- Penn Badgley
- Victoria Pedretti
- Elizabeth Lail
- Tat Gabrielle
- Charlotte Ritchie
- Shay Mitchell
- Jenna Ortega
- James Scully
- Ambyr Childers
- Tilly Keeper
- Amy-Leigh Hickman
- Ed Speleers
- Lukas Gage
- Carmela Zumbado
- Saffron Burrows
- Dylan Arnold
- Shalita Grant
- Travis Van Winkle
- Scott Speedman
- John Stamos
- Luca Padovan
- Zach Cherry
En la quinta temporada de You se sumaron al reparto Madeline Brewer para dar vida a Bronte, una enigmática espíritu libre que comienza a trabajar con joe en su librería, quien le hace recordar con nostalgia a Guinevere Beck (Elizabeth Lail).
Otros actores que se sumaron a la serie fueron Anna Camp como las hermanas gemelas Raegan y Maddie Lockwood, y Griffin Matthews como Teddy Lockwood.
Dónde ver la serie You, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie You se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie You se puede ver en Netflix.
- España: la serie You se puede ver en Netflix.