Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este sábado, 21 de marzo de 2026.

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este sábado, 21 de marzo.

A la cabeza: 3023

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 3023

2: 9975

3: 1937

4: 4048

5: 3434

6: 5406

7: 2428

8: 5955

9: 5658

10: 3629

11: 2506

12: 2486

13: 4488

14: 5938

15: 3724

16: 7287

17: 3417

18: 1480

19: 3532

20: 1717

La Nocturna

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Resultados Quiniela de Mendoza: La Previa del 21 de marzo de 2026

La Previa

Resultados Quiniela de Mendoza: La Primera del 21 de marzo de 2026

La Primera

Resultados Quiniela de Mendoza: La Matutina del 21 de marzo de 2026

La Matutina

Resultados Quiniela de Mendoza: La Vespertina del 21 de marzo de 2026

La Vespertina

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Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: