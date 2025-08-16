La palabra de Javier Mascherano sobre Lionel Messi

En conferencia de prensa, Javier Mascherano habló sobre dos de los argentinos con los que cuenta en su plantel: Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Ambos, disponibles para el juego de este sábado.

Para comenzar, como era de esperarse, al entrenador del Inter Miam le preguntaron por su 10: "Leo está bien. Desde el miércoles ha entrenado con el equipo, lo han visto ustedes. Y, más allá de que nos queda el entrenamiento de hoy, creemos que si no pasa nada raro va a estar convocado para el partido de mañana".

Sobre Rodrigo De Paul, quien no pudo entrenar junto a sus compañeros los últimos días por estar tramitando su visado, reveló: "Se suma hoy. Él necesitaba salir del país, ya saben como es todo el tema de la visa. Se demoró un poquito más de lo previsto. Pero hoy se suma a los entrenamientos. Va a estar en la convocatoria".

Mascherano: "Leo Messi va a estar convocado"

Entrena con el grupo desde el miércoles. #InterMiamiCF #Messi

Sin dudas, quien estará atento a lo suceda con los dos campeones del mundo será Lionel Scaloni. El DT de la Selección argentina ultima detalles para lo que será su convocatoria para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, la cual se disputará a inicios del mes de septiembre.