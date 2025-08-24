Inicio Ovación Fuera de Juego Werder Bremen
Una periodista protagonizó un blooper con un jugador del Werder Bremen en la Bundesliga y el video se hizo viral

Una periodista de la Bundesliga vivió un complicado momento, ya que tuvo un error tras el partido entre el Eintracht y el Werder Bremen,

Fue un blooper en la Bundesliga. Una periodista se equivocó tras la goleada 4 a 1 del Eintracht sobre el Werder Bremen de este sábado, por la primera fecha de la primera división de Alemania.

Al término de la goleada 4-1 del equipo local, la cronista se acercó a pie de campo para entrevistar al capitán del equipo derrotado, Marco Friedl, y le preguntó si estaba contento con la victoria.

El jugador, quien para sorpresa de la reportera Katharina Kleinfeldt llevaba puesta la camiseta del arquero rival, Michael Zetterer, reaccionó con visible incredulidad y se lamentó moviendo la cabeza.

A pesar de la incomodidad de la situación, el capitán del Werder Bremen aceptó las disculpas de la periodista de Sky Sports, tras estrecharle la mano, continuó con la entrevista.

La confusión se debió a que Friedl había intercambiado su camiseta con la del portero contrario, lo que provocó el lapsus de la reportera.

Qué dijo Friedl, el jugador del Werder Bremen tras el error de la cronista

El futbolista manifestó después del incidente que se transformó en viral en las redes sociales: “Nunca me había pasado algo así”. Recordó que había hablado con la periodista apenas 90 minutos antes del inicio del partido, por lo que no sabe por qué ocurrió el error. “Es extraño y también un poco ridículo”, añadió el defensor del Bremen sobre lo ocurrido tras la goleada en contra que sufrió su equipo.

