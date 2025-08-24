Una periodista protagonizó un blooper con un jugador del Werder Bremen en la Bundesliga y el video se hizo viral

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/1959674527937618102&partner=&hide_thread=false Eintracht venció 4-1 al Bremen. Tras el partido, Friedl cambió camiseta con Zetterer.

Y ante la confusión de una periodista que preguntó por la victoria, el futbolista aclaró: “Soy jugador del Werder Bremen, por si no sabías”.



— Noticias Argentinas (@NAagencia) August 24, 2025

A pesar de la incomodidad de la situación, el capitán del Werder Bremen aceptó las disculpas de la periodista de Sky Sports, tras estrecharle la mano, continuó con la entrevista.

La confusión se debió a que Friedl había intercambiado su camiseta con la del portero contrario, lo que provocó el lapsus de la reportera.

katharina-kleinfeldt-bundesliga Katharina Kleinfeldt es la periodista de la Bundesliga que portagonizó el blooper.

Qué dijo Friedl, el jugador del Werder Bremen tras el error de la cronista

El futbolista manifestó después del incidente que se transformó en viral en las redes sociales: “Nunca me había pasado algo así”. Recordó que había hablado con la periodista apenas 90 minutos antes del inicio del partido, por lo que no sabe por qué ocurrió el error. “Es extraño y también un poco ridículo”, añadió el defensor del Bremen sobre lo ocurrido tras la goleada en contra que sufrió su equipo.