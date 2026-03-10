Murió el papá de Pablo Aimar y enlutó al fútbol argentino

Este martes murió en Córdoba a los 77 años Ricardo Aimar, el padre de Pablo Aimar, quien integra el cuerpo técnico de la Selección argentina. La noticia enlutó al fútbol argentino
La especie fue confirmada por los clubes Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto, donde jugó Payo, como lo conocían.
Pablo (fue jugador de River y de la Selección argentina y tiene 46 años) y su hermano Andrés Aimar (tiene 44 años y actuó en Estudiantes de Río Cuarto) ya habían sufrido la muerte de su madre, Mary Giordano octubre de 2022. Tenía 70 años.
Ricardo Aimar fue una de las leyendas del fútbol de Córdoba durante las décadas del '60 y '70. Jugó en Belgrano, Centro Cultural Alberdi, Estudiantes de Río Cuarto y especialmente en Club Atlético Banda Norte.
El papá del Payaso estaba internado en el Instituto Médico de Río Cuarto, donde era atendido por los problemas de salud que atravesaba desde hacía años y que no fueron dados a conocer.
"Belgrano lamenta el fallecimiento de Ricardo “Payo” Aimar, ex jugador del Club, padre de Andrés y Pablo. Abrazamos y acompañamos a su familia en este momento de dolor. Q.E.P.D", dijo Belgrano en su cuenta de X.
"Expresamos nuestras más sinceras condolencias ante el fallecimiento de Ricardo ‘Payo’ Aimar. Su legado como deportista y su calidad humana permanecerán en el recuerdo de la comunidad de Estudiantes de Río Cuarto. Acompañamos a su familia, especialmente a sus hijos Pablo, Andrés y Laura; y a sus seres queridos en este momento de profundo dolor", afirmó Estudiantes en Instagram.
"La AFA, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Ricardo Aimar, padre del jugador y actual entrenador, Pablo Aimar", dijo la Asociación del Fútbol Argentino.
El Puntal dijo que los restos de Ricardo serán velados y sepultados este miércoles en Parque Perpetual, de 8 a 17 horas.