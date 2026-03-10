Murió el papá de Pablo Aimar y enlutó al fútbol argentino

Ricardo, el papá de Pablo Aimar se destacó en clubes de Córdoba

Ricardo Aimar fue una de las leyendas del fútbol de Córdoba durante las décadas del '60 y '70. Jugó en Belgrano, Centro Cultural Alberdi, Estudiantes de Río Cuarto y especialmente en Club Atlético Banda Norte.

El papá del Payaso estaba internado en el Instituto Médico de Río Cuarto, donde era atendido por los problemas de salud que atravesaba desde hacía años y que no fueron dados a conocer.

"Belgrano lamenta el fallecimiento de Ricardo “Payo” Aimar, ex jugador del Club, padre de Andrés y Pablo. Abrazamos y acompañamos a su familia en este momento de dolor. Q.E.P.D", dijo Belgrano en su cuenta de X.

papa-pablo-aimar-redes

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias ante el fallecimiento de Ricardo ‘Payo’ Aimar. Su legado como deportista y su calidad humana permanecerán en el recuerdo de la comunidad de Estudiantes de Río Cuarto. Acompañamos a su familia, especialmente a sus hijos Pablo, Andrés y Laura; y a sus seres queridos en este momento de profundo dolor", afirmó Estudiantes en Instagram.

"La AFA, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Ricardo Aimar, padre del jugador y actual entrenador, Pablo Aimar", dijo la Asociación del Fútbol Argentino.

tuit-belgrano-papa-pablo-aimar

El Puntal dijo que los restos de Ricardo serán velados y sepultados este miércoles en Parque Perpetual, de 8 a 17 horas.