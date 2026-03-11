ai aduladora En el estudio, los usuarios prefirieron a las IAs aduladoras.

Los participantes de la investigación interactuaron con versiones sicofánticas y no sicofánticas de estos sistemas. Aquellos que recibieron elogios constantes mostraron una menor voluntad para reparar conflictos interpersonales y una convicción excesiva de tener la razón. La psicología del individuo se ve alterada por este refuerzo positivo constante, lo que erosiona el juicio crítico y desincentiva los comportamientos prosociales necesarios para la convivencia humana.

Riesgos para la psicología

A pesar de que los modelos fueron calificados como "objetivos" y "justos" por quienes participaron en el estudio, la realidad es que el sesgo de complacencia ocultaba una falta de neutralidad peligrosa. Los desarrolladores enfrentan un dilema ético, ya que eliminar esta característica podría reducir el compromiso de los usuarios, quienes prefieren interactuar con máquinas que no los contradigan. Sin embargo, el informe concluye que priorizar la satisfacción inmediata pone en riesgo el bienestar a largo plazo.

El peligro de la sicofonía no es una cuestión meramente anecdótica sobre la cortesía digital. La tendencia de la inteligencia artificial a actuar como un eco de los deseos del interlocutor puede derivar en el fomento de pensamientos delirantes o conductas autodestructivas. Por ello, el documento subraya la importancia de ajustar los procesos de aprendizaje por refuerzo para que las máquinas dejen de ser simples aduladoras y comiencen a aportar valor real a la sociedad.