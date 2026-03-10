La ciencia lo deja claro: estudio revela qué hace que algunas personas mantengan la lucidez intacta a los 80 años

Los científicos encargados del proyecto destacaron que los programas genéticos que sostienen la supervivencia y la comunicación celular permanecen activos en estos sujetos excepcionales. Mientras que en las patologías neurodegenerativas estos mecanismos parecen apagarse, en quienes mantienen la lucidez se observa un entorno celular vibrante. Además de las neuronas, otras células de soporte denominadas astrocitos desempeñan un papel vital. Estas estructuras ayudan a estabilizar los recuerdos y facilitan las conexiones necesarias para que la información circule de manera eficiente por toda la red neuronal.

Factores que protegen el cerebro

Olor a anciano (1).jpg Este estudio marca que podemos influenciar en el modo en el que envejecemos.

El análisis comparativo incluyó a jóvenes de entre 20 y 40 años, lo que permitió establecer un punto de referencia sólido. Sorprendentemente, algunos de los super-agers mostraron una densidad de neuronas nuevas superior a la de ciertos participantes del grupo joven. Este dato refuerza la idea de que la biología de los adultos mayores con capacidades cognitivas sobresalientes es única y posee mecanismos de protección natural contra el deterioro propio del tiempo. La presencia de neuronas específicas en la región CA1 del hipocampo también resultó determinante para la recuperación de datos y experiencias pasadas.

A pesar del optimismo que generan estos datos, parte de la comunidad científica mantiene una postura cautelosa. Algunos especialistas señalan que las evidencias actuales son indirectas, ya que no se observa el proceso de transformación celular en tiempo real en humanos vivos. La limitación en el tamaño de las muestras analizadas también sugiere la necesidad de profundizar en futuras investigaciones. Sin embargo, el estudio marca un hito en la comprensión de cómo el ser humano puede envejecer con una mente ágil. El desafío venidero reside en encontrar formas de validar funcionalmente estas nuevas células para comprender su impacto total en el comportamiento y la salud mental a largo plazo.