Un estudio le da la razón a la sabiduría popular: qué le pasa al cerebro cuando salimos a la naturaleza

Otro beneficio fundamental reside en la reducción de la rumiación mental, ese ciclo de pensamientos negativos o preocupaciones que se repiten sin descanso. Los escaneos mostraron que el tiempo al aire libre aquieta la red neuronal por defecto, encargada de los pensamientos enfocados en uno mismo. En este sentido, un paseo de noventa minutos por zonas verdes basta para disminuir la actividad en áreas de la corteza prefrontal asociadas con estados depresivos, logrando una claridad de pensamiento difícil de obtener en entornos urbanos.

Tiempo necesario para alcanzar la calma

Los efectos en el cerebro se empiezan a notar a los minutos de estar en la naturaleza, según determinó el estudio.

Aunque los efectos más potentes aparecen tras experiencias largas e inmersivas, la investigación sugiere que incluso periodos breves son útiles. Solo tres minutos en la naturaleza bastan para que el cerebro registre cambios positivos, aunque la duración de este bienestar depende de la intensidad del contacto. Los estímulos sensoriales como el sonido del viento, la temperatura y el movimiento de las hojas actúan como señales de seguridad para el organismo, algo que las representaciones virtuales o los videos no logran replicar con la misma eficacia.

La integración de espacios verdes en la planificación urbana surge como una herramienta de salud pública tras estas conclusiones. El acceso a parques, riberas y calles arboladas permite que el cerebro de los ciudadanos encuentre momentos de calma en medio de la rutina. Si bien todavía faltan datos sobre la duración exacta de estos beneficios a largo plazo, la evidencia actual posiciona a la naturaleza como un recurso esencial para mantener la salud mental y el rendimiento cognitivo en la sociedad actual.