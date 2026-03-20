La escalofriante lesión de Marlon, el defensor de Gremio, que causó gran preocupación en Brasil

Cómo fue la grave lesión de Marlon, el defensor del Gremio

Pasados los 30 minutos del segundo tiempo, el marcador de punta izquierda recuperó una pelota cerca del área, se sacó de encima a tres rivales hasta que se chocó de lleno con Caíque y cayó al suelo.

grave-lesion-jugador-gremio2 Marlon sufrió una grave lesión y luego fue ovacionado.

Los sus compañeros y rivales alertaron la gravedad del asunto tomándose la cabeza. Marlon tuvo la mala fortuna de que la punta de su botín derecho quedara clavada en el pasto y, al caer con todo el peso de su cuerpo, sufrió una fractura expuesta.

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La trayectoria de Marlon, el jugador de Gremio

Marlon, de 28 años, surgió del Criciúma, pasó por el Fluminense y luego emigró al fútbol europeo, donde jugó en el Boavista de Portugal y en equipos turcos como el Trabzonspor y el Ankaragücü.

Volvió a Brasil en 2023 para sumarse al Cruzeiro y, un año después, firmó con el Gremio, donde ya conquistó la Recopa Gaúcha y el Campeonato Gaúcho.

El lateral izquierdo llegó a disputar 13 cotejos entre el Campeonato Gaúcho y la Serie A en su actual club, aportando un gol y una asistencia.