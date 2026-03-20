La escalofriante lesión de Marlon, el defensor de Gremio, que causó gran preocupación en Brasil

La grave lesión del defensor de Gremio Marlon conmocionó a Brasil. El jugador sufrió la dolencia durante el triunfo de su equipo sobre Vitórica, por la séptima fecha del Brasileirao.
El defensor de Gremio Marlon sufrió una grave lesión que conmovió a Brasil. Fue durante el triunfo de su equipo sobre Vitórica
La grave lesión del defensor de Gremio Marlon conmocionó a Brasil. El jugador sufrió la dolencia durante el triunfo de su equipo sobre Vitórica, por la séptima fecha del Brasileirao.
El partido quedó opacado debido a la grave lesión del lateral de Gremio Marlon, posiblemente la más escalofriante en lo que va de la temporada.
Gremio confirmó que Marlon será sometido este viernes a una operación como consecuencia de una fractura en el tobillo derecho, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por lo menos cinco meses.
Pasados los 30 minutos del segundo tiempo, el marcador de punta izquierda recuperó una pelota cerca del área, se sacó de encima a tres rivales hasta que se chocó de lleno con Caíque y cayó al suelo.
Los sus compañeros y rivales alertaron la gravedad del asunto tomándose la cabeza. Marlon tuvo la mala fortuna de que la punta de su botín derecho quedara clavada en el pasto y, al caer con todo el peso de su cuerpo, sufrió una fractura expuesta.
Marlon, de 28 años, surgió del Criciúma, pasó por el Fluminense y luego emigró al fútbol europeo, donde jugó en el Boavista de Portugal y en equipos turcos como el Trabzonspor y el Ankaragücü.
Volvió a Brasil en 2023 para sumarse al Cruzeiro y, un año después, firmó con el Gremio, donde ya conquistó la Recopa Gaúcha y el Campeonato Gaúcho.
El lateral izquierdo llegó a disputar 13 cotejos entre el Campeonato Gaúcho y la Serie A en su actual club, aportando un gol y una asistencia.