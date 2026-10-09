El tremendo robo que sufrió un ídolo de Boca: se llevaron las camisetas y medallas que ganó en su carrera

Clemente Rodríguez sufrió un violento robo en su casa de Lomas de Zamora

Los maleantes amenazaron con un arma de fuego a la empleada doméstica que trabaja en la casa de Clemente y redujeron físicamente a la abuela de la familia cuando ésta llegó al lugar sin saber lo que ocurría.

Los agresores les taparon la boca, las agarraron del cabello y las forcejearon mientras registraban la casa.

Los elementos que robaron en la casa de Clemente Rodríguez

Los malvivientes se llevaron dispositivos electrónicos, joyas de valor, dinero en efectivo, relojes obsequiados durante la etapa deportiva del jugador, una tablet y una consola PlayStation.

Además sustrajeron valiosas medallas deportivas y camisetas históricas que el actual ayudante técnico de la Quinta División xeneize cosechó en su carrera.

Clemente Rodríguez ganó ocho títulos con Boca.

La hija del deportista, Clementina Rodríguez, y su madre, Julieta Araujo, diieron a conocer el hecho en las redes.

El fiscal Eusebio Daniel Vaqueiro lleva adelante la causa judicial e inició las primeras diligencias para analizar las cámaras de seguridad del domicilio e identificar a los autores del asalto.

Los títulos que ganó Clemente Rodríguez en Boca

Clemente Rodríguez fue un buen marcador de punta izquierdo que ganó ocho títulos en Boca, entre ellos tres Copas Libertadores y una Intercontinental. Además jugó el Mundial 2010 con la Selección argentina, ya que fue convocado por Diego Maradona.