Simeone, rendido a los pies de Messi tras su retiro de la Selección argentina

En la previa del duelo ante Alavés, el técnico resumió el sentir popular sobre el paso de la Pulga por el seleccionado nacional: "Fueron muchísimas alegrías".

"Por números es insuperable. El crecimiento que ha tenido como persona y como deportista ha roto todas las líneas posibles. Se ha manejado desde un lugar siempre desde el respeto y desde el buen comportamiento. Eso es difícil de sostener 20 o 25 años", sumó el Cholo.

Al ser consultado sobre la eterna comparación entre Messi y Diego Maradona, Simeone optó por evitar polémicas. "No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno. Tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi. La verdad que somos agradecidos los argentinos de haber tenido dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia", aseguró.

El reconocimiento de Simeone llegó inmediatamente después de la emotiva despedida del capitán. Esta tuvo lugar el martes 6 de octubre, en el estadio Monumental, durante la victoria 3-0 frente a Benín.

Con esa presentación, Messi le puso fin a una gloriosa etapa comandada por Lionel Scaloni, en la que obtuvo el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, y la Finalissima de 2022.