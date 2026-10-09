Con el rostro sin huellas de la dura batalla que tuvo este jueves por la noche, Brisa Alfonzo habló desde el aeropuerto donde tomó uno de los varios vuelos que la traerán de retorno a Mendoza tras su frustrado intento de conquistar el Título Mundial superpluma de la AMB en Canadá.
Brisa Alfonzo emprendió el retorno y agradeció el apoyo en su búsqueda del Título Mundial
Con cierto pesar, pero optimista, la mendocina Brisa Alfonzo habló de su experiencia en Canadá, donde peleó con la campeona mundial AMB Leila Beaudoin
Frente a la local Leila Beaudoin, campeona interina de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB-, la pupila del gimnasio Chacón perdió en fallo unánime este jueves por la noche en la ciudad de Quebec.
La tranquila reflexión de Brisa Alfonzo tras pelear por el Título Mundial
"Estoy bien, estoy contenta por la gente. La verdad que no puedo creer la cantidad de gente que me habló, diciéndome que no me conocía, pero que se sentían orgullosas de mí, de cómo los representé, y de dar batalla hasta el final. Muchos mensajes muy lindos", dijo muy tranquila, aunque un poco triste la púgil mendocina, que tuvo su primera experiencia en el boxeo internacional.
Evidenciando la poca -nula- experiencia en salir a combatir al extranjero, Brisa sumó: "Estoy bien, estoy como rara, como que estoy tratando de caer en la dimensión de lo que fue todo esto. Es como que todavía estoy soñando".
El agradecimiento de la China por el apoyo y cariño de la gente
Mediante un corto video grabado con su celular en el aeropuerto de Quebec, Brisa Alfonzo, acompañada del técnico Armando Andrada (Pablo Chacón no pudo viajar) y Luciano Pandolfino, CEO de la promotora que conduce los destinos de la China, agradeció a los seguidores que la apoyaron en esta patriada. "Quiero darle las gracias a todos por sus mensajes, que son muchísimos, que no me lo esperaba. Bueno, acá estoy sana, gracias a Dios, y ya volviendo para Mendoza. Quiero agradecerles por todos los mensajitos que me pusieron".
La piba que vive en Las Heras, pero vivió su infancia en General Alvear y su adolescencia -e inicio en el boxeo- en Catriel (Río Negro) continuó: "Todo esto le da un cariño al alma, porque realmente yo quería ganar, como todos, buscamos siempre ganar".
El periplo de regreso será largo para la comitiva mendocina y Brisa. De Quebec tomarán otro vuelo a Montreal, de ahí a San Paulo (Brasil), luego a Ezeiza, y finalmente desde allí emprenderán el viaje a Mendoza, llegando este sábado cerca de las 21.30.
En pocas palabras
- Brisa Alfonzo luchó por el Título Mundial superpluma AMB en Canadá contra Leila Beaudoin.
- La pugilista mendocina China Alfonzo agradeció el apoyo recibido tras su experiencia internacional.
- A pesar de no obtener el cinturón, Alfonzo destacó la valiosa experiencia adquirida para futuras competencias.