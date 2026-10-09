Brisa Alfonzo emprendió el retorno y agradeció el apoyo en su búsqueda del Título Mundial

Evidenciando la poca -nula- experiencia en salir a combatir al extranjero, Brisa sumó: "Estoy bien, estoy como rara, como que estoy tratando de caer en la dimensión de lo que fue todo esto. Es como que todavía estoy soñando".

Vuelta a casa. Brisa Alfonzo y Armando Andrada. La China no pudo cumplir su sueño mundialista, pero sí sumó una gran experiencia en su corta carrera en el boxeo profesional.

El agradecimiento de la China por el apoyo y cariño de la gente

Mediante un corto video grabado con su celular en el aeropuerto de Quebec, Brisa Alfonzo, acompañada del técnico Armando Andrada (Pablo Chacón no pudo viajar) y Luciano Pandolfino, CEO de la promotora que conduce los destinos de la China, agradeció a los seguidores que la apoyaron en esta patriada. "Quiero darle las gracias a todos por sus mensajes, que son muchísimos, que no me lo esperaba. Bueno, acá estoy sana, gracias a Dios, y ya volviendo para Mendoza. Quiero agradecerles por todos los mensajitos que me pusieron".

"No me puedo llevar cinto, pero me llevo una gran experiencia. Y obviamente que mi objetivo sigue claro, y voy a seguir trabajando para poder lograrlo. Muchas gracias a todos mis sponsors, a la gente que me sigue, y a toda la gente que me escribió, y que vio mi pelea", Brisa Alfonzo "No me puedo llevar cinto, pero me llevo una gran experiencia. Y obviamente que mi objetivo sigue claro, y voy a seguir trabajando para poder lograrlo. Muchas gracias a todos mis sponsors, a la gente que me sigue, y a toda la gente que me escribió, y que vio mi pelea", Brisa Alfonzo

La piba que vive en Las Heras, pero vivió su infancia en General Alvear y su adolescencia -e inicio en el boxeo- en Catriel (Río Negro) continuó: "Todo esto le da un cariño al alma, porque realmente yo quería ganar, como todos, buscamos siempre ganar".

El periplo de regreso será largo para la comitiva mendocina y Brisa. De Quebec tomarán otro vuelo a Montreal, de ahí a San Paulo (Brasil), luego a Ezeiza, y finalmente desde allí emprenderán el viaje a Mendoza, llegando este sábado cerca de las 21.30.