Muy lejos estuvo Brisa Alfonzo de poder inquietar a la campeona mundial interina Leila Beaudoin en el pleito realizado este jueves por la noche en la ciudad de Quebec, Canadá, y la local se impuso por puntos -fallo unánime- y retuvo su Título Mundial de la AMB.
A Brisa Alfonzo no le alcanzó la guapeza y perdió en su chance por el Título Mundial
La boxeadora mendocina Brisa Alfonzo cayó por puntos en fallo unánime frente a Leila Beaudoin, que retuvo su Título Mundial interino AMB superpluma
En lo que fue la primera salida al boxeo internacional de la China Brisa Alfonzo, se notó esta condición, y a la pupila de Pablo Chacón, acompañada en esta ocasión por Armando Andrada, se la vio atada y nerviosa y muy por debajo de sus condiciones. Leila Beaudoin no tuvo inconvenientes en cerrar la pelea y llevarse el triunfo en fallo unánime, y con las tres tarjetas calcadas: 100- 89.
Brisa Alfonzo no pudo en su primer intento por Título Mundial
Brisa Alfonzo (59,005kg) apenas pudo mostrar su coraje para no dejarse atropellar, pero a la campeona Beaudoin (59,000) le bastó con aprovechar su mayor envergadura y combinar los rectos básicos para tomar en un avance muy frontal a la mendocina y sacar réditos.
El plan de pelea de la China era el lógico, entrar en la media o corta distancia para usar los golpes curvos, y en un principio trabajar al cuerpo, para dejar sin piernas a la local. Pero la falta del balanceo de torso, para evitar el jab y el directo de anticipo, más otros descuidos defensivos, facilitaron el trabajo de la campeona, que siempre castigo con esos golpes a la mendocina.
Pronto se vio fastidiada por la incomodidad, y una hemorragia nasal, más la refriega que se establecía cuando Brisa achicaba distancia y la canadiense trababa y no dejaba actuar, fueron minando las energías de la retadora, cada vez con menos reacción.
Brisa Alfonzo demostró coraje en su debut en el boxeo internacional
En el sexto asalto llegó una caída de la China, tras una combinación de golpes al cuerpo, y ya la historia pareció sellada. El resto de los rounds Alfonzo siguió buscando, sin rendirse, pero por cada golpe acertado recibía tres, lo que se repitió hasta el campanazo final.
Este primer intento mundialista para la mendocina, que con 12 peleas profesionales y debutando fuera del país, deja una puerta abierta para un crecimiento, ya que no alcanzó a mostrar su capacidad, y aprovechar la experiencia para lograr mejores resultados. Brisa Alfonzo volverá de Canadá sin el Título Mundial, pero con una experiencia impagable, la confianza de terminar de pie, y el sueño intacto de una carrera en el boxeo profesional que recién comienza.
En pocas palabras
- Brisa Alfonzo: La boxeadora mendocina perdió por puntos en fallo unánime ante Leila Beaudoin en Canadá.
- Título Mundial: La local retuvo el Título Mundial interino AMB superpluma en su primera salida internacional.
- Resultado: La diferencia en las tarjetas fue contundente (100-89), marcando un debut complejo para Alfonzo fuera del país.