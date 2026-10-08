A Brisa Alfonzo no le alcanzó la guapeza y perdió en su chance por el Título Mundial

El plan de pelea de la China era el lógico, entrar en la media o corta distancia para usar los golpes curvos, y en un principio trabajar al cuerpo, para dejar sin piernas a la local. Pero la falta del balanceo de torso, para evitar el jab y el directo de anticipo, más otros descuidos defensivos, facilitaron el trabajo de la campeona, que siempre castigo con esos golpes a la mendocina.

Pronto se vio fastidiada por la incomodidad, y una hemorragia nasal, más la refriega que se establecía cuando Brisa achicaba distancia y la canadiense trababa y no dejaba actuar, fueron minando las energías de la retadora, cada vez con menos reacción.

Brisa Alfonzo demostró coraje en su debut en el boxeo internacional

En el sexto asalto llegó una caída de la China, tras una combinación de golpes al cuerpo, y ya la historia pareció sellada. El resto de los rounds Alfonzo siguió buscando, sin rendirse, pero por cada golpe acertado recibía tres, lo que se repitió hasta el campanazo final.

Este primer intento mundialista para la mendocina, que con 12 peleas profesionales y debutando fuera del país, deja una puerta abierta para un crecimiento, ya que no alcanzó a mostrar su capacidad, y aprovechar la experiencia para lograr mejores resultados. Brisa Alfonzo volverá de Canadá sin el Título Mundial, pero con una experiencia impagable, la confianza de terminar de pie, y el sueño intacto de una carrera en el boxeo profesional que recién comienza.