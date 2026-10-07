Brisa Alfonzo pasó el pesaje y peleará con Leila Beaudoin por el Título Mundial

Brisa Alfonzo llega en óptimas condiciones al Título Mundial en Canadá

Consultada tras el pesaje realizado en el Théâtre Capitole, de la Ciudad de Quebec, Canadá, sede también de la pelea de este jueves, Brisa confesó con voz muy tranquila y calma que no pasó nervios ni apuros: "No, me siento re bien. Esto es porque llegué tranquila al peso, ya desde el día anterior".

Respecto al trabajo de una gran equipo profesional, donde en esta "cuestión de peso" tiene mucho que ver la nutrición, la Chinita señaló: "Sí, estoy trabajando con Santiago Arriba, el nutricionista. Yo trabajé con él para el título Latino (27 de marzo). He trabajado en algunas oportunidades con él".

Luego Brisa sumó: "El es el nutricionista de Alan Chávez, de Tito Lemos, entre los más conocidos. Así que sabe muy bien. La verdad que estoy contenta con mi proceso, que fue un gran proceso con Martín Xavier (preparador físico), con Armando (Andrada), y el Pablo (Chacón, ambos entrenadores).

Conferencia de prensa en el Théâtre Capitole de la ciudad canadiense de Quebec.

Respecto al contacto que tuvo el martes en la conferencia de prensa y primer cara a cara con la campeona Beaudoin, la Alfonzo sintetizó: "Todo muy lindo, muy lindo todo este show. La chica (Leila) es muy humilde no pasó nada, no dijo nada. Todo bien, tranquilo, me pareció bien. Había muchos boxeadores de alto nivel, todo maravilloso", cerró la boxeadora mendocina que buscará este jueves seguir los pasos de Yésica Marcos y ser la segunda mendocina campeona mundial de boxeo.