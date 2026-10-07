La boxeadora mendocina Brisa Alfonzo dio el primer paso fundamental para continuar con su sueño mundialista. Este mediodía de miércoles (hora argentina), La China superó el pesaje en la ciudad de Quebec -round cero- y quedó habilitada para enfrentar este jueves a la local Leila Beaudoin por el Título Mundial interino superpluma AMB de boxeo.
Brisa Alfonzo pasó el pesaje y peleará con Leila Beaudoin por el Título Mundial
La boxeadora mendocina Brisa Alfonzo superó este miércoles el pesaje y el jueves enfrenta a la local Beaudoin por el Título Mundial en Quebec
Brisa Alfonzo, pupila de Pablo Chacón, dio un peso de 59,005 kg, mientras que la campeona Leila Beadoin clavó 59 kg netos, siendo así ambas autorizadas para combatir por la faja interina de la Asociación Mundial de Boxeo que posee la local.
Brisa Alfonzo va por el Título Mundial y la gloria en Canadá
Este pleito forma parte de la cartelera denominada Eye of the Tiger (Ojo del Tigre), que tiene como atracción principal la pelea entre el cubano Osleys Iglesias, que expondrá sus títulos de peso supermediano de la FIB e IBO ante el danés Oliver Zaren. La velada será transmitida por la plataforma DAZN (inicio a las 19.30 hora argentina).
Brisa Alfonzo llega en óptimas condiciones al Título Mundial en Canadá
Consultada tras el pesaje realizado en el Théâtre Capitole, de la Ciudad de Quebec, Canadá, sede también de la pelea de este jueves, Brisa confesó con voz muy tranquila y calma que no pasó nervios ni apuros: "No, me siento re bien. Esto es porque llegué tranquila al peso, ya desde el día anterior".
Respecto al trabajo de una gran equipo profesional, donde en esta "cuestión de peso" tiene mucho que ver la nutrición, la Chinita señaló: "Sí, estoy trabajando con Santiago Arriba, el nutricionista. Yo trabajé con él para el título Latino (27 de marzo). He trabajado en algunas oportunidades con él".
Luego Brisa sumó: "El es el nutricionista de Alan Chávez, de Tito Lemos, entre los más conocidos. Así que sabe muy bien. La verdad que estoy contenta con mi proceso, que fue un gran proceso con Martín Xavier (preparador físico), con Armando (Andrada), y el Pablo (Chacón, ambos entrenadores).
Respecto al contacto que tuvo el martes en la conferencia de prensa y primer cara a cara con la campeona Beaudoin, la Alfonzo sintetizó: "Todo muy lindo, muy lindo todo este show. La chica (Leila) es muy humilde no pasó nada, no dijo nada. Todo bien, tranquilo, me pareció bien. Había muchos boxeadores de alto nivel, todo maravilloso", cerró la boxeadora mendocina que buscará este jueves seguir los pasos de Yésica Marcos y ser la segunda mendocina campeona mundial de boxeo.
En pocas palabras
- Brisa Alfonzo: La boxeadora mendocina superó el pesaje y peleará por el Título Mundial interino superpluma AMB en Canadá.
- Combate: Enfrentará a la local Leila Beaudoin, la actual campeona, en un evento que incluye otras peleas de jerarquía.
- Preparación: Alfonzo destacó el trabajo de su equipo, incluyendo nutricionista y preparadores físicos, para llegar en óptimas condiciones.