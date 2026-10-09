Este viernes finalizó una jornada de pesadilla para Marcos Rojo. El defensor internacional pudo sumarse finalmente a Estudiantes de La Plata y dejar su lugar en Racing. Esta será la tercera etapa en el club donde nació futbolísticamente, y donde podrá disputar las semifinales de la Copa Libertadores.
Bomba: La AFA se retractó y habilitó a Marcos Rojo para que juegue en Estudiantes la Copa Libertadores
Tras una negativa inicial, la AFA autorizó la incorporación de Marcos Rojo a la lista de buena fe que Estudiantes presentó a Conmebol para la Copa Libertadores
La transferencia fue destraba gracias a una autorización especial del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino -AFA-, a cargo de Claudio Chiqui Tapia, atendiendo la dura lesión del mediocampista uruguayo del Pincha Gabriel Neves por una fractura de muñeca que demandaba noventa días de recuperación.
Marcos Rojo habilitado para incorporarse a Estudiantes sobre la hora
Al filo del plazo, la dirigencia de Estudiantes completó este viernes la inscripción formal del zaguero de 36 años, subcampeón mundial en Brasil 2014, ante la Conmebol, donde lo incorporó a lista de buena fe para la Copa Libertadores 2026, donde disputará el 15 y 22 de este mes la llave semifinal frente al Flamengo de Brasil.
El presidente Tapia destrabó el expediente administrativo a pesar de sus conocidas diferencias políticas con Juan Sebastián Verón y de sus recientes cruces públicos con Diego Milito.
Los directivos de Racing y Estudiantes acordaron la rescisión contractual del jugador junto a la condonación de una deuda de 200.000 dólares y el pago directo de 800.000 dólares por el trimestre restante de contrato.
El acuerdo contempla montos variables adicionales en caso de que el equipo platense supere a Flamengo en las semifinales del torneo continental y clasifique a la gran final.
En pocas palabras
- AFA habilitó a Marcos Rojo: El defensor jugará en Estudiantes la Copa Libertadores tras una autorización especial.
- Transferencia sobre la hora: Rojo se incorporó a la lista de buena fe ante Conmebol antes del cierre del plazo.
- Acuerdo entre clubes: Racing y Estudiantes pactaron la rescisión contractual y pagos financieros.