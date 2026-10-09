Bomba: La AFA se retractó y habilitó a Marcos Rojo para que juegue en Estudiantes la Copa Libertadores

La transferencia fue destraba gracias a una autorización especial del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino -AFA-, a cargo de Claudio Chiqui Tapia, atendiendo la dura lesión del mediocampista uruguayo del Pincha Gabriel Neves por una fractura de muñeca que demandaba noventa días de recuperación.

Marcos Rojo pudo cerrar su vínculo con Racing Club y sumarse a Estudiantes de La Plata.

Marcos Rojo habilitado para incorporarse a Estudiantes sobre la hora

Al filo del plazo, la dirigencia de Estudiantes completó este viernes la inscripción formal del zaguero de 36 años, subcampeón mundial en Brasil 2014, ante la Conmebol, donde lo incorporó a lista de buena fe para la Copa Libertadores 2026, donde disputará el 15 y 22 de este mes la llave semifinal frente al Flamengo de Brasil.