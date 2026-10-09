Marcos Rojo "quemó los puentes" saliendo de Racing para sumarse a Estudiantes de la Plata, que juega la semifinal de Copa Libertadores, sumándose repentinamente al Pincha, tras la lesión de Gabriel Neves, por lo que el club quiso usar un cupo extraordinario, pero la AFA lo negó.
Una pesadilla para Marcos Rojo y Estudiantes: la AFA no lo habilitó para jugar la Copa Libertadores
Tras dejar abruptamente el Racing Club para incorporarse a Estudiantes y jugar la semifinal de Copa Libertadores, la AFA no autorizó a Marcos Rojo
El club que encabeza Juan Sebastián Verón, en permanente roce con la Asociación del Fútbol Argentino, pretendía utilizar un cupo extraordinario de incorporación por la severa lesión del mediocampista uruguayo Gabriel Neves en el partido frente a Rosario Central -final de la Supercopa Internacional-. Cuando se quiso subir la lista de jugadores incluyendo a Rojo, al sistema COMET no pudo, al no existir la autorización de la AFA.
El "no" de la AFA a Marcos Rojo
El presidente de AFA Claudio Tapia desestimó de manera rotunda la gestión personal realizada por el propio futbolista durante las últimas horas para destrabar el conflicto burocrático. Se rechazó de plano la solicitud, argumentando que la fractura de muñeca del volante lesionado (Neves) requiere un periodo de recuperación inferior a los cuatro meses exigidos por el reglamento vigente.
El organismo regulador exige un tiempo mínimo de cuatro meses de inactividad médica documentada para autorizar el reemplazo de un jugador en la lista oficial.
Se derrumbaron los planes de Rojo de irse a Estudiantes
El ex defensor mundialista Marcos Rojo abandonó de inmediato la práctica en el predio Pincha de City Bell tras ser notificado sobre la negativa institucional que frena su incorporación al plantel conducido por Alexander Medina.
El experimentado marcador central de 36 años buscaba gestionar personalmente una excepción directamente con las autoridades de la casa matriz del fútbol argentino.
El futbolista había acordado un resarcimiento económico de 500.000 dólares más bonos por objetivos con la comisión directiva de Racing para destrabar su salida.
El jugador aceptó además renunciar al cobro de una importante deuda que la institución de Avellaneda mantenía con él en concepto de productividad.
Su regreso a la Academia resulta prácticamente imposible debido al fuerte conflicto generado por sus ausencias injustificadas a tres entrenamientos consecutivos para forzar su transferencia.
El entorno cercano al futbolista asegura que Rojo firmó previamente la rescisión de su contrato y descarta de manera categórica su vuelta al equipo de Avellaneda.
Porqué lo rechazó el COMET
La dirigencia de Estudiantes debe enviar la nómina oficial verificada a la Conmebol antes de las 18:00 para certificar a los futbolistas habilitados.
El sistema informático COMET -plataforma informática oficial avalada por la FIFA que centraliza y digitaliza el registro de jugadores, entrenadores, árbitros y competiciones del fútbol argentino-, impidió la carga del nuevo vínculo contractual de Rojo en Estudiantes porque la transferencia no recibió la autorización previa de los directivos de la AFA.
Qué hará Estudiantes
El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón buscaba alternativas para la zona defensiva ante las ausencias de Leandro González Pirez y Tomás Palacios por acumulación de tarjetas amarillas.
El panorama para inscribir al jugador en el Torneo Clausura presenta serias complicaciones legales porque Estudiantes jamás presentó formalmente los informes médicos de Neves ante la AFA.
En pocas palabras
- AFA rechazó: El organismo impidió la inscripción de Marcos Rojo en Estudiantes por no cumplir el plazo de recuperación de Gabriel Neves.
- Clubes en conflicto: El Pincha buscaba un cupo extraordinario tras la lesión del uruguayo, pero la dirigencia de AFA negó la solicitud.
- Situación de Rojo: El futbolista intentó destrabar la burocracia personalmente, pero la decisión final impidió su participación en la Copa Libertadores.