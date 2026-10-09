Una pesadilla para Marcos Rojo y Estudiantes: la AFA no lo habilitó para jugar la Copa Libertadores

El organismo regulador exige un tiempo mínimo de cuatro meses de inactividad médica documentada para autorizar el reemplazo de un jugador en la lista oficial.

Se derrumbaron los planes de Rojo de irse a Estudiantes

El ex defensor mundialista Marcos Rojo abandonó de inmediato la práctica en el predio Pincha de City Bell tras ser notificado sobre la negativa institucional que frena su incorporación al plantel conducido por Alexander Medina.

El experimentado marcador central de 36 años buscaba gestionar personalmente una excepción directamente con las autoridades de la casa matriz del fútbol argentino.

Marcos Rojo salió abruptamente de Racing para pretender incorporarse al Pincha.

El futbolista había acordado un resarcimiento económico de 500.000 dólares más bonos por objetivos con la comisión directiva de Racing para destrabar su salida.

El jugador aceptó además renunciar al cobro de una importante deuda que la institución de Avellaneda mantenía con él en concepto de productividad.

Su regreso a la Academia resulta prácticamente imposible debido al fuerte conflicto generado por sus ausencias injustificadas a tres entrenamientos consecutivos para forzar su transferencia.

El entorno cercano al futbolista asegura que Rojo firmó previamente la rescisión de su contrato y descarta de manera categórica su vuelta al equipo de Avellaneda.

Porqué lo rechazó el COMET

La dirigencia de Estudiantes debe enviar la nómina oficial verificada a la Conmebol antes de las 18:00 para certificar a los futbolistas habilitados.

El sistema informático COMET -plataforma informática oficial avalada por la FIFA que centraliza y digitaliza el registro de jugadores, entrenadores, árbitros y competiciones del fútbol argentino-, impidió la carga del nuevo vínculo contractual de Rojo en Estudiantes porque la transferencia no recibió la autorización previa de los directivos de la AFA.

Qué hará Estudiantes

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón buscaba alternativas para la zona defensiva ante las ausencias de Leandro González Pirez y Tomás Palacios por acumulación de tarjetas amarillas.

El panorama para inscribir al jugador en el Torneo Clausura presenta serias complicaciones legales porque Estudiantes jamás presentó formalmente los informes médicos de Neves ante la AFA.