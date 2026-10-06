El gran detalle que tendrá el Monumental en la despedida de Messi de la Selección argentina

Así los pasillos del Monumental que suelen reflejar postales de la historia millonaria se vestirán por completo de celeste y blanco para homenajear al astro de 39 años.

Las imágenes que proyectarán las pantallas repasará los mejores momentos de la impresionante carrera de Messi que comenzó allá por agosto de 2005.

En las más de dos décadas que Messi cumplió en el elenco nacional construyó marcas difíciles de lograr. Llevó adelante la tabla histórica de la Selección argentina con 125 goles y 68 asistencias en 207 partidos oficiales. Leo hizo trizas la marca de Gabriel Omar Batistuta (54 conquistas) y se adueñó del récord absoluto de cotejos disputados.

Messi le dirá adiós a la Albiceleste.

Además en las impresionantes imágenes que se proyectarán se mostrarán los trofeos que tuvo Leo con la camiseta del combinado nacional, que incluye la conquista de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, además de las consagraciones en el Mundial Sub 20 de 2005 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.