El gran detalle que tendrá el Monumental en la despedida de Messi de la Selección argentina

Es otra de las grandes sorpresas en la última función de Leo. El estadio Monumental tendrá un detalle especial este martes en la despedida del astro Lionel Messi de la Selección argentina de fútbol. La Albiceleste se medirá con Benín.
El estadio Monumental tendrá un detalle especial este martes en la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, que ha generado gran expectativa
Es otra de las grandes sorpresas en la última función de Leo. El estadio Monumental tendrá un detalle especial este martes en la despedida del astro Lionel Messi de la Selección argentina de fútbol. La Albiceleste se medirá con Benín.
Las autoridades de River resolvieron alterar el contenido habitual de las pantallas que se encuentran en los pasillos internos del anillo de la cancha para proyectar un material exclusivo con las mejores conquistas de Messi, que fue campeón del mundo con el elenco nacional en Qatar 2022.
La iniciativa audiovisual, que fue pensada por las autoridades de la institución de Núñez para acompañar el ingreso del público al recinto, comenzará a emitirse desde las 16, momento en el que se abrirán las puertas de los accesos generales, cuatro horas antes de que comience el partido.
Así los pasillos del Monumental que suelen reflejar postales de la historia millonaria se vestirán por completo de celeste y blanco para homenajear al astro de 39 años.
Las imágenes que proyectarán las pantallas repasará los mejores momentos de la impresionante carrera de Messi que comenzó allá por agosto de 2005.
En las más de dos décadas que Messi cumplió en el elenco nacional construyó marcas difíciles de lograr. Llevó adelante la tabla histórica de la Selección argentina con 125 goles y 68 asistencias en 207 partidos oficiales. Leo hizo trizas la marca de Gabriel Omar Batistuta (54 conquistas) y se adueñó del récord absoluto de cotejos disputados.
Además en las impresionantes imágenes que se proyectarán se mostrarán los trofeos que tuvo Leo con la camiseta del combinado nacional, que incluye la conquista de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, además de las consagraciones en el Mundial Sub 20 de 2005 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.