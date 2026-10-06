Un periodista mendocino que sigue a Messi desde su primer partido fue invitado por la AFA

Lo vio en eliminatorias, Copas América, amistosos y Mundiales. Lo vio crecer, sufrir, perder finales, recibir críticas, volver a intentarlo y finalmente levantar la Copa del Mundo. De los seis Mundiales que disputó Messi, el periodista estuvo presente en cinco.

Este martes volverá a verlo.

Despide a Lionel Messi: el periodista deportivo mendocino que va al Monumental

Estará en el Monumental para acompañar desde la tribuna lo que, si se cumple lo anunciado por el propio Lionel Messi, será su último partido con la camiseta de la Selección argentina.

“Estoy acá para ver el último baile, la última danza de Lionel Messi”, dice Lucio, con la emoción de quien sabe que no está frente a un partido más.

Porque para él tampoco será un partido más.

Lucio Ortiz lleva 46 años en el periodismo. Se inició en 1980 y pasó buena parte de su carrera ligado al deporte, aunque él prefiere definirse de otra manera: periodista a secas, “periodista total”. Actualmente preside el Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza, institución de la que forma parte desde aquel mismo año.

Pero hay un número que resume de una manera especial su relación profesional con Messi: asegura haberlo visto jugar casi 100 veces en una cancha.

Lo vio cuando era una promesa.

La imagen que Lucio acercó con orgullo: Messi en Menzoza en 2016 jugando contra Uruguay.

Lo vio cuando se convirtió en figura.

Lo vio cuando empezó a cargar sobre sus hombros las expectativas de un país entero.

Y lo vio cuando finalmente consiguió aquello que durante tantos años parecía imposible: levantar la Copa del Mundo con Argentina.

"Me considero un privilegiado. Seguí toda la campaña de Messi", dijo el periodista

“Me considero un privilegiado”, reconoce.

La primera vez fue en aquel Mundial Sub 20 de 2005. Después llegó Sudáfrica 2010, Mundial que cubrió, aunque su seguimiento había comenzado mucho antes, durante todas las eliminatorias de aquel proceso. Estuvo en Brasil 2014, en Rusia 2018 y en Qatar 2022. También estuvo en el Mundial de 2026, en Estados Unidos, Canadá y México.

En el camino, Lucio tuvo además el privilegio de ser contemporáneo de dos futbolistas que marcaron épocas diferentes de la Selección argentina: Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

Los vio a los dos con la camiseta celeste y blanca.

“Me di el lujo de ver a los dos jugando para la Selección argentina, jugando en vivo”, cuenta.

Y cuando intenta elegir una imagen de Messi entre tantas, no duda demasiado.

La memoria le devuelve inmediatamente una escena: Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar.

Primero con la túnica que le colocaron durante la ceremonia de premiación. Después, ya sin ella, abrazado a la Copa que había perseguido durante buena parte de su carrera.

Ese es, para Lucio, el momento sublime.

Un recuerdo que quedó grabado por siempre para el periodista mendocino

Un recuerdo que quedó por encima incluso de aquellas otras grandes escenas que vivió en primera persona: la medalla de plata de Brasil 2014 y todo lo que rodeó las distintas etapas de la Selección durante la carrera internacional de Messi.

“Ese es el recuerdo más lindo que queda: el de Messi levantando la Copa en el Mundial de Qatar 2022”, dice.

Esta noche, sin embargo, la emoción será diferente.

Lucio no sabe qué va a sentir Messi cuando salga al campo de juego. Dice que ni siquiera quiere ponerse en su lugar. Pero sí imagina lo que sucederá en las tribunas del Monumental, con más de 80.000 personas reunidas para verlo una vez más con la camiseta argentina.

Messi en 2005, en otra imagen atesorada y guardada por Lucio.

“Para los que vamos a estar ahí, en las gradas, en las tribunas, va a ser un lugar para la emoción, un lugar para los recuerdos, un lugar que va a quedar grabado para siempre”, sostiene.

Y hay algo que hace todavía más particular su mirada: Lucio no llegó a esta despedida como un espectador ocasional.

La vio venir durante más de dos décadas.

Aquel chico que observó en Utrecht en 2005 pasó a convertirse en campeón olímpico, campeón del mundo Sub 20, campeón de América, ganador de la Finalissima y campeón del mundo con la Selección mayor.

Lucio estuvo allí para verlo.

"Messi representa lo más bonito del fútbol", dijo

“Messi representa todo lo más bonito y lo más lindo de su carrera acá con la Selección argentina de fútbol”, resume.

Esta noche, entonces, no solamente terminará un partido.

Para quienes estén en el Monumental será la oportunidad de guardar una última imagen de Messi vestido de celeste y blanco. Para Lucio Ortiz habrá algo más: el cierre de una historia que empezó cuando tenía delante a un chico de 18 años que acababa de ser elegido el mejor jugador de un Mundial juvenil y que, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la historia del fútbol argentino.

Contra Uruguay, 2016 en Mendoza. Messi, el ídolo indiscutible.

Después de haberlo visto casi 100 veces, en estadios de distintos países y en momentos completamente diferentes, Lucio volverá a ocupar una tribuna para mirar a Messi.

Esta vez sabiendo que puede ser la última.

Y quizás por eso no necesita demasiadas palabras para explicar qué espera llevarse de esta noche.

“Siempre diremos gracias, Lionel Messi”.