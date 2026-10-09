Su madre le donó un riñón cuando tenía 16 años y hoy, a los 64, ese órgano cumple 100 años funcionando

Un hombre de Webster celebra el centenario del riñón que su madre le donó cuando era adolescente.

Durante su adolescencia, Raymond sufrió una infección viral severa que destruyó la función de sus riñones. El tratamiento de diálisis resultó ineficaz, provocando que perdiera fuerza y peso corporal rápidamente. Ante el deterioro de su salud, los médicos determinaron que un trasplante renal era su única alternativa para sobrevivir.

En aquel entonces, con 52 años de edad, su madre Betty se ofreció como donante viva para su hijo de 16 años. Los estudios confirmaron una compatibilidad biológica casi perfecta entre ambos y el 2 de marzo de 1978, ingresaron al quirófano del Strong Memorial Hospital de la Universidad de Rochester. Mientras esperaban la cirugía en las camillas tomados de la mano, Betty animó a su hijo recordándole entre risas que debía recuperarse pronto.