Elizabeth Vetuskey nació en junio de 1926 en Estados Unidos. Años más tarde, en la localidad de Seabreeze, Nueva York, nació su hijo menor, Raymond Vetuskey, quien creció manteniendo un vínculo afectivo profundamente cercano con su madre gracias a que ella le donó su riñón.
Su madre le donó un riñón cuando tenía 16 años y hoy, a los 64, ese órgano cumple 100 años funcionando
Durante su adolescencia, Raymond sufrió una infección viral severa que destruyó la función de sus riñones. El tratamiento de diálisis resultó ineficaz, provocando que perdiera fuerza y peso corporal rápidamente. Ante el deterioro de su salud, los médicos determinaron que un trasplante renal era su única alternativa para sobrevivir.
En aquel entonces, con 52 años de edad, su madre Betty se ofreció como donante viva para su hijo de 16 años. Los estudios confirmaron una compatibilidad biológica casi perfecta entre ambos y el 2 de marzo de 1978, ingresaron al quirófano del Strong Memorial Hospital de la Universidad de Rochester. Mientras esperaban la cirugía en las camillas tomados de la mano, Betty animó a su hijo recordándole entre risas que debía recuperarse pronto.
La intervención quirúrgica fue un éxito total y pocas semanas después Raymond hizo su vida normal e incluso asistió al espectáculo musical de Genesis y conservó el talón de la entrada como símbolo del drástico cambio en su vida. Tras el fallecimiento de su madre, años más tarde, su hijo nombró una estrella en su honor en el Registro Nacional de Estrellas para eternizar su memoria.
Actualmente, a sus 65 años, Raymond celebra que el riñón donado por su madre haya alcanzado los 100 años de edad biológica. Cuarenta y ocho años después de la intervención, el órgano continúa funcionando en óptimas condiciones. Este caso convierte a Raymond en el paciente con el trasplante renal más longevo en la historia del hospital, superando ampliamente la vida útil habitual de 15 a 20 años para este tipo de trasplantes con donante vivo.
En pocas palabras
- Día histórico: el riñón donado por su madre hace 48 años hoy cumple 100 años biológicos.
- Trasplante vital: tras una infección viral, recibió el órgano de su madre a los 16 años.
- Caso único: el trasplante renal es el más longevo registrado en el hospital, superando ampliamente la vida útil esperada.