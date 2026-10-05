Con el 10% de posibilidad de éxito, una mujer desafió la ciencia y le salvó la vida a su esposo al donarle su riñón

Criada por su abuela materna luego de que sus padres se divorciaran, la joven siempre anheló tener un hogar verdadero, el cual pudo encontrar al lado de su pareja. Después de la boda, ambos celebraron el nacimiento de su primer hijo, pero el estado de salud del hombre continuó deteriorándose mientras sumaba tres años en la lista de espera para un trasplante de riñón.

Ella le donó desinteresadamente un riñón a su marido, que padecía uremia, porque no quería perderlo.

Al tener el grupo sanguíneo O negativo, los médicos le advirtieron que la demora para encontrar un donante fallecido compatible podía alargarse entre dos y siete años más. La situación se volvió crítica cuando Chung sufrió una hospitalización de urgencia debido a una insuficiencia cardíaca aguda y ante el temor inminente de perderlo, su esposa tomó una decisión de vida o muerte: donarle un riñón.

Las evaluaciones médicas arrojaron un resultado extraordinario: aunque la tasa de éxito en trasplantes entre personas sin parentesco sanguíneo suele situarse únicamente entre el 5 % y el 10 %, Liang también tenía sangre O negativa y las pruebas diagnósticas descartaron la presencia de anticuerpos capaces de provocar un rechazo inmunológico.

Finalmente, en septiembre de este año, los cirujanos completaron con éxito la extracción del riñón izquierdo de Liang para que su esposo pudiera vivir. Él, conmovido por el sacrificio incondicional de su esposa, prometió cuidar su salud y llevar a Liang a cumplir su sueño de recorrer el mundo.