Con el 10% de posibilidad de éxito, una mujer desafió la ciencia y le salvó la vida a su esposo al donarle su riñón

Hay amores que se eligen y sobrepasan cualquier frontera y posibilidad, incluso las de la ciencia. Así ocurrió con una mujer en China, ocho años menor que su marido, con quien compartía el mismo tipo de sangre poco común y le donó un riñón para salvarlo.
Por amor: una mujer desafió la ciencia y le salvó la vida a su esposo al donarle su riñón
Chung y Liang es una historia de devoción que superó los pronósticos médicos más desfavorables. Todo comienza con la enfermedad de Chung en su nacimiento, al ser diagnosticado con megauréter congénito, una patología que provocó la dilatación anormal de sus uréteres.
Tras años de tratamiento regular, la enfermedad evolucionó hacia una grave uremia e insuficiencia renal. A pesar de conocer el delicado cuadro médico de Chung, Liang, su actual esposa decidió casarse con él en enero de 2025.
Criada por su abuela materna luego de que sus padres se divorciaran, la joven siempre anheló tener un hogar verdadero, el cual pudo encontrar al lado de su pareja. Después de la boda, ambos celebraron el nacimiento de su primer hijo, pero el estado de salud del hombre continuó deteriorándose mientras sumaba tres años en la lista de espera para un trasplante de riñón.
Al tener el grupo sanguíneo O negativo, los médicos le advirtieron que la demora para encontrar un donante fallecido compatible podía alargarse entre dos y siete años más. La situación se volvió crítica cuando Chung sufrió una hospitalización de urgencia debido a una insuficiencia cardíaca aguda y ante el temor inminente de perderlo, su esposa tomó una decisión de vida o muerte: donarle un riñón.
Las evaluaciones médicas arrojaron un resultado extraordinario: aunque la tasa de éxito en trasplantes entre personas sin parentesco sanguíneo suele situarse únicamente entre el 5 % y el 10 %, Liang también tenía sangre O negativa y las pruebas diagnósticas descartaron la presencia de anticuerpos capaces de provocar un rechazo inmunológico.
Finalmente, en septiembre de este año, los cirujanos completaron con éxito la extracción del riñón izquierdo de Liang para que su esposo pudiera vivir. Él, conmovido por el sacrificio incondicional de su esposa, prometió cuidar su salud y llevar a Liang a cumplir su sueño de recorrer el mundo.
En pocas palabras
- Amor y ciencia: una mujer donó un riñón a su esposo, superando bajas probabilidades de éxito.
- Historia de devoción: Liang se casó con Chung, quien padecía una grave enfermedad renal, y luego le donó un órgano.
- Milagro médico: el trasplante, con un 10% de éxito estimado, fue exitoso gracias a la compatibilidad sanguínea y la ausencia de anticuerpos.