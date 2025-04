El duelo impensado: Stephen Curry y Donald Trump al borde de la guerra

Under Armour tiene a Stephen Curry como un socio estratégico y fundamental en sus intenciones de expandirse a diferentes mercados a lo largo y ancho del mundo, pero el cambio en los aranceles que recibe Vietnam dejan un futuro, al menos, incierto. Es que el porcentaje cambió drásticamente de un 16% a un 46%, lo cual representará una alteración en las ganancias y en las posibilidades de exportación a Estados Unidos.

El nuevo acuerdo pactado entre la estrella de la NBA y Under Armour, valorado en 215 millones de dólares, también incluye una participación accionarial significativa y podría convertirse en un ingreso vitalicio si se cumplen ciertos objetivos. En contrapartida a las grandes ganancias que significan para Stephen Curry, al conocerse las tarifas de Donald Trump, las acciones de la compañía de productos deportivos cayó en un 20%; mientras que el descenso de Nike fue del 14% y el de On llegó al 16%.

stephen curry, basquet, alimentacion.png Stephen Curry tendrá problemas en sus proyectos financieros si la situación no cambia.

¿Qué está en juego para la estrella de la NBA?

Lo que tienen bien en claro los empresarios de Under Armour y Stephen Curry es que Vietnam debe negociar una reducción de los aranceles que llegan al 46% ya que esto se traducirá en un aumento de los productos que afectarán al consumidor final. Esto puede provocar una disminución en las ventas lo que, luego, perjudicaría los ingresos del jugador de básquet. Eso en primer lugar, en segundo orden debilitaría los objetivos de facturación que activarían la cláusula vitalicia de su contrato con Under Armour.

El acuerdo que logró la estrella de la NBA con la empresa lo ubicó como presidente de la "Curry Band", se trata de una división que tiene la misión de expandirse a través del básquet, pero también fuera de él, como en el golf y categorías de ropa femenina y juvenil. Además de buscar deportistas de todo el mundo para ir fichando embajadores que puedan representar la marca a lo largo y a lo largo del mundo.

El fundador de Under Armour, Kevin Plank, expresó que no se imagina la marca sin Curry, haciendo hincapié en la simbiosis que hay entre ambos. Es por eso que buscarán encontrar una salida pronto y que los aranceles de Donald Trump no frustre los objetivos comerciales que tienen tanto la empresa como el jugador de la NBA.