Max Verstappen sin casete: la dura sentencia que expresó tras el papelón del Gran Premio de Bahréin 2025

Tras una mala carrera que lo ubicó en el sexto lugar del Gran Premio de Bahréin y siendo relegado en el Campeonato de Pilotos a un tercer lugar con 69 puntos y al mismo lugar con Red Bull con 77 unidades superado por McLaren y Mercedes, el piloto de la Fórmula 1 declaró con un conjunto de emociones y reflexiones que el análisis de la situación amerita.

En conversación con DAZN F1 el neerlandés explicó: "No estamos en la lucha por el campeonato, solo estamos intentando solucionar los problemas que tenemos con el coche". De esta manera dejó en claro que ni él ni la escudería estará peleando por algún título durante la temporada. Esto causa conmoción en el circuito, porque se trata de un piloto multicampeón sin grandes expectativas, más que la de mejorar el coche para el año que viene.

"Si lo miras así, no podíamos haber hecho mejor que un sexto lugar, independientemente de la estrategia. Todo lo que podía haber ido mal ha ido mal, así que no he disfrutado mucho. Por supuesto, éramos demasiado lentos para los de arriba y estábamos luchando en la clase media, que no es nuestro nivel", concluyó.

Se viene el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1

Mientras que Franco Colapinto continuará practicando en el simulador de Alpine, al igual que lo hizo en la carrera pasada y donde se destacó por su compromiso para con la escudería, el resto de los pilotos comenzarán el viernes con las pruebas libres 1 y 2. Los entrenamientos seguirán el sábado para darle lugar a las 14 horas (de Argentina) a la clasificación.

El domingo se disputará el Gran Premio de Arabia Saudita, que tiene como último vencedor a Max Verstappen, corredor que se mostró completamente decepcionado por su última performance.

