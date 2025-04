La sinceridad de Jack Doohan tras su grosero error en FP3: "Fue bastante vergonzoso"

La nota negativa, una vez más, llegó de la mano de Jack Doohan. El australiano, compañero de Franco Colapinto en Alpine, fue eliminado en la Q1 y a la hora de enfrentar los micrófonos no ocultó su fastidio. Allí lanzó una contundente autocrítica, la cual se volvió viral en cuestión de minutos.

Jack Doohan.jpg Jack Doohan se prepara para un nuevo Gran Premio de la Fórmula 1.

La declaración de Jack Doohan en la previa de un nuevo GP de la Fórmula 1

En su charla con los medios de comunicación, quien es compañero de Franco Colapinto, comenzó: "Pudimos mejorar muchas cosas y volver a estar contentos esta mañana (por la FP3), pero es una pena haber perdido las dos sesiones de ayer para poder evolucionar de verdad. Creo que ayer me quedé a ocho décimas de segundo y no tenía nada de confianza, y pude recuperarla un poco, pero me he perdido dos sesiones y estoy teniendo que ponerme al día con el tiempo perdido constantemente".