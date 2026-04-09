"Entrega especial": Alpine mostró el Fórmula 1 que Franco Colapinto usará en Buenos Aires

Bajo el lema "Entrega especial", la escudería Alpine reveló finalmente las imágenes del monoplaza que Franco Colapinto conducirá en la exhibición urbana que paralizará la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de abril.
La escudería compartió imágenes sobre el exclusivo Fórmula 1 que será conducido por Colapinto el próximo 26 de abril
Bajo el lema "Entrega especial", la escudería Alpine reveló finalmente las imágenes del monoplaza que Franco Colapinto conducirá en la exhibición urbana que paralizará la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de abril.
Para esta exhibición histórica, Colapinto no se subirá a un monoplaza convencional. La escudería ha decidido traer al país el icónico Lotus E20 de 2012, un vehículo que forma parte del patrimonio histórico de Alpine.
El coche ha sido decorado con la librea actual del equipo, fusionando el pasado glorioso de la ingeniería con el presente de Franco Colapinto como piloto titular. El argentino declaró que este es consierado como un regalo para los hinchas.
La elección de Alpine no es casual: este auto está equipado con un motor Renault V8 atmosférico, cuyo sonido ensordecedor es uno de los mayores espectáculos que la Fórmula 1 puede ofrecer fuera de los circuitos oficiales.
El trazado diseñado para que Alpine despliegue su potencia recorrerá los puntos neurálgicos de Palermo. Se espera que Colapinto acelere a fondo por la Avenida del Libertador, brindando un espectáculo de velocidad y trompos, en la zona del Monumento de los Españoles.
El desembarco de la máxima categoría en Buenos Aires llega en un momento de auge absoluto para el deporte nacional. Desde su llegada a Alpine, Colapinto logró reinsertar a la Fórmula 1 completamente.
El lunes, la preventa exclusiva de la tarjeta de Mercado Pago, no duró ni 60 minutos: incluso, había 5.230 localidades y 30 mil personas cuando el reloj marcó la hora de inicio.
Los tickets que iban de 80 mil a 180 mil pesos se agotaron en minutos en sus primeros días de venta y el circuito callejero se amplió sobre Avenida del Libertador para disponer de un mayor espacio para acceso gratuito.