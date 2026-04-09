"Entrega especial": Alpine mostró el Fórmula 1 que Franco Colapinto usará en Buenos Aires

La elección de Alpine no es casual: este auto está equipado con un motor Renault V8 atmosférico, cuyo sonido ensordecedor es uno de los mayores espectáculos que la Fórmula 1 puede ofrecer fuera de los circuitos oficiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2042229146407845914&partner=&hide_thread=false We’ve got a special delivery to Buenos Aires pic.twitter.com/wXlQZFYXb0 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 9, 2026

El trazado diseñado para que Alpine despliegue su potencia recorrerá los puntos neurálgicos de Palermo. Se espera que Colapinto acelere a fondo por la Avenida del Libertador, brindando un espectáculo de velocidad y trompos, en la zona del Monumento de los Españoles.

alpine, colapinto El monoplaza de Colapinto ya viaja hacia la Argentina.

El desembarco de la máxima categoría en Buenos Aires llega en un momento de auge absoluto para el deporte nacional. Desde su llegada a Alpine, Colapinto logró reinsertar a la Fórmula 1 completamente.

Entradas agotadas para ver a Colapinto

El lunes, la preventa exclusiva de la tarjeta de Mercado Pago, no duró ni 60 minutos: incluso, había 5.230 localidades y 30 mil personas cuando el reloj marcó la hora de inicio.

Los tickets que iban de 80 mil a 180 mil pesos se agotaron en minutos en sus primeros días de venta y el circuito callejero se amplió sobre Avenida del Libertador para disponer de un mayor espacio para acceso gratuito.