Quien tiene una antigua lechera de porcelana guardada en casa, tiene un tesoro: por qué no hay que tirarlas

lechera de porcelana (1) En muchas casas hay objetos de porcelana, tal cómo este tipo de lecheras.

El secreto de la porcelana: ¿Por qué es un material "eterno"?

¿Alguna vez te detuviste a mirar esa lechera de porcelana que quedó olvidada en el fondo de la alacena? Muchas veces, en medio de una limpieza, estos objetos terminan regalándose o en la basura. Sin embargo, aunque parece pasado de moda es en realidad una pieza artesanal que hoy es mucho más que un tesoro caro.

A diferencia de la cerámica común o el plástico, la porcelana es considerada el "oro blanco" de la vajilla. Su valor reside en su composición y proceso de creación:

Tienen gran resistencia porque se cocina a temperaturas altísimas convirtiéndola en un material duro y resistente al paso del tiempo.

No tiene porosidad, es decir, no absorbe humedad ni olores. Esto significa que una lechera de hace 50 años está técnicamente impecable para cualquier nuevo uso.

El brillo de una buena porcelana no se pierde, puede lucir como el primer día, resistiendo el desgaste que arruina a los objetos modernos.

Reciclaje: cómo reutilizar este tesoro de porcelana

lechera de porcelana (2) Si ya no le das el uso tradicional, el reciclaje te permite darle una segunda vida.

Sinceramente, son muy pocas las personas que lo usan para servir la leche, así que si es tu caso no dejes que junte polvo. Pues gracias al reciclaje la lista de posibilidades de uso es enorme, y muchas de ellas se pueden hacer en casa:

Por su forma alta y estrecha, las lecheras antiguas son ideales para ramos pequeños de flores frescas o flores secas. Su color blanco o con detalles florales aporta un toque especialmente único a cualquier rincón, desde la mesa de luz hasta el recibidor. También puedes usar la lechera de porcelana para guardar las cucharas de madera o los utensilios de silicona le da un aire rústico y elegante a tu mesada de cocina.

Además, si sos amante de las plantas, una lechera puede ser el hogar ideal para una variedad colgante o una suculenta. Pero, como la porcelana no suele tener drenaje, podés colocar una capa de piedras en el fondo antes de la tierra para evitar que el agua se estanque.