El ingeniero de Argentina que emigró a Canadá como peón granjero y hoy triunfa con su imperio en América del Sur

De regreso en Argentina, comenzó a desarrollar un modelo que con el tiempo se convertiría en referencia. A través de Los Grobo, uno de los grupos económicos y agroindustriales más importantes del país, impulsó una estructura en el norte basada en la articulación de productores, servicios y tecnología, en lugar de concentrar toda la operación en la propiedad de la tierra.

Daniel Bartolucci

¿Qué hizo de diferente?

Inició su camino comprando campos en Salta y luego en Santiago del Estero, los cuales vendió para finalmente apostar todo por Catamarca en 1989. En lugar de buscar las tierras fértiles y fáciles de la Pampa Húmeda, puso el ojo en el Noroeste Argentino (NOA). Hace 25 años, Bartolucci tomó una decisión que cambió la región: instaló el primer equipo de riego por pivote en el este catamarqueño. Fue un pionero absoluto. Mientras otros esperaban la lluvia, él buscó el agua en el subsuelo.

A diferencia del modelo tradicional dependiente de gasoil, Bartolucci instaló parques fotovoltaicos para bombear agua subterránea en zonas semiáridas, logrando semillas de sanidad superior gracias al clima seco. No solo siembra, integra agricultura con ganadería de alta genética (Brangus) y certifica la protección de bosques nativos con la Fundación Proyungas. Su mérito real fue aplicar tecnología de precisión donde otros solo veían monte o aridez.

El crecimiento no fue inmediato, pero sí sostenido. La empresa avanzó en producción agrícola, comercialización de granos y provisión de insumos, construyendo una red que hoy supera las fronteras nacionales. Su presencia se consolidó en países América del Sur como Brasil, Uruguay y Paraguay, donde replicó el mismo esquema de integración productiva.

En paralelo, su figura quedó asociada a una transformación más amplia del agro de Argentina. Durante las últimas décadas, el sector incorporó tecnología, mejoró rendimientos y se volvió más competitivo en mercados internacionales. En ese proceso, el modelo de gestión que promovió Grobocopatel ayudó a redefinir la escala de producción y la relación entre actores del sistema.