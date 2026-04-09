Tres DIY de costura que puedes confeccionar en casa con unas medias viejas

medias viejas

Todos tenemos en casa un par o varios pares de medias que ya no usamos, pero todavía se pueden usar para algo. Las medias son piezas de ropa esenciales y de uso diario que se van gastando por el uso, los lavados y el roce con el calzado.

3 DIY o trucos que puedes realizar para reutilizar unas medias

Para realizar cualquiera de estos DIY de costura en casa, vas a necesitar un par de medias usadas, hilo, agujas, tijeras y un video tutorial que te acompañe en el procedimiento. Existen muchos más DIY para reutilizar medias, pero hoy te comparto algunos de los más llamativos.

Embed - Cut off the single sock you don’t wear and remodel it like this Part

El primer truco o DIY consiste en confeccionar un par de guantes usando la parte superior de las medias , por donde introducimos el pie. Solo debes recortar la media, reparando la puntera del resto, y realizar un corte para introducir el dedo pulgar.

consiste en confeccionar un par de guantes usando la parte superior de las , por donde introducimos el pie. Solo debes recortar la media, reparando la puntera del resto, y realizar un corte para introducir el dedo pulgar. Con la punta o parte delantera de las medias vas a coser un alfiletero con forma de flor para clavar las agujas y alfileres. Rellena la punta de las medias con algodón o vellón, ajusta con hilo para cerrar y pasa hilo para formar una especie de flor.

vas a coser un alfiletero con forma de flor para clavar las agujas y alfileres. Rellena la punta de las con algodón o vellón, ajusta con hilo para cerrar y pasa hilo para formar una especie de flor. Con esa misma flor hecha con medias también puedes realizar un DIY y confeccionar un scrunchie para el cabello. Añade a la flor un botón en el centro y una liga de pelo en la parte de atrás.

¿Cómo lavar las medias para que duren más tiempo?

Para lavar y limpiar las medias que utilizamos a diario, no hace falta un DIY complicadísimo ni trucos raros. La clave para lavar ropa en general está en detectar las manchas a tiempo y limpiarlas apenas aparecen.

lavarropas

Para el lavado de medias a mano hay que usar un poco de agua tibia con jabón suave y vinagre blanco. El vinagre elimina el olor a transpiración, las manchas amarillas y la suciedad pegada.

Si vas a lavar medias en lavarropas, lo mejor es usar una bolsa de tela para ropa interior y un ciclo frío de lavado. Clasifica siempre las medias por color antes de ponerlas en el lavarropas.