Una encuesta reveló que 7 de cada 10 mendocinos no distinguen contenidos creados con IA

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El dato más alarmante surge de la vulnerabilidad digital: el 71,6% de los encuestados admite que rara vez identifica si una publicación en redes fue creada por inteligencia artificial.

Desconocimiento y uso real de la inteligencia artificial

A pesar de que el término IA inunda las noticias, el dominio técnico en la provincia es bajísimo. Apenas el 1,87% de los mendocinos asegura saber "mucho" sobre el tema, mientras que un 43,9% directamente dice saber "poco". Esta falta de conocimiento se refleja en el uso práctico: solo un 1,87% la utiliza de manera habitual, frente a un 37% que la probó alguna vez y el 25% que jamás la utilizó.

Las razones por las que los encuestados no usan IA son variadas: un 15,8% dice que no sabe cómo hacerlo, otro 15,8% no siente la necesidad y el 13,5% confiesa que no le interesa. Sin embargo, la IA nos alcanza por otros medios: ante una duda, el 34,7% de los mendocinos ya le pide soluciones directas a la IA en lugar de navegar por buscadores tradicionales.

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El riesgo de la inteligencia artificial y las noticias falsas

La capacidad de distinguir la verdad de la ficción es un tema polémico. Aunque el 84% cree poder detectar un video falso, esa confianza cae cuando se trata de imágenes fijas. Otro dato polémico es la falta de certeza en la veracidad de la información que comparten los mendocinos: el 16,2% confirmó que compartió noticias o videos falsos en los últimos 6 meses, mientras que el 71,5% ni siquiera está seguro de si lo hizo o no.

En cuanto a la toma de decisiones, la autonomía está cediendo terreno. El 58,7% de los consultados reconoció que los algoritmos influyen "mucho" o "algo" en sus elecciones cotidianas, desde el consumo de productos hasta la forma de informarse. Además, las consultas más frecuentes a estas herramientas están ligadas a la salud y bienestar (29,6%) y al estudio (26,2%).

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Cómo perciben los mendocinos que influye la IA en el trabajo

El mercado laboral es el área donde la IA genera más ambigüedad. Los mendocinos ven venir el cambio: el 69,9% cree que la inteligencia artificial reemplazará los trabajos manuales, el 66% piensa que lo hará con las tareas intelectuales y hasta el 60% ve bajo amenaza los empleos creativos.

Bajo esta premisa, el 76,8% de la población está convencido de que la IA hará desaparecer puestos de trabajo. Sin embargo, hay una luz de optimismo: el 92,6% cree que, al mismo tiempo, esta tecnología ampliará sus propias posibilidades profesionales.

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Finalmente, respecto al rol del Estado, el mendocino es cauteloso. El 47,5% exige que se garantice una regulación que proteja los derechos humanos, entendiendo que la inteligencia artificial ya no puede ser un terreno sin ley. Aunque el 72% cree que su vida mejorará algo en el futuro gracias a esto, el informe deja claro que, por ahora, el mayor desafío es aprender a distinguir qué es real y qué es simplemente un código bien diseñado.