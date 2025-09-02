Messi fuera del top 3: EA Sports reveló las medidas de los jugadores de la Selección argentina en FC 26

Las valoraciones de los jugadores de la Selección argentina

A tan solo 24 días de la salida del FC 2026, EA Sports reveló las valoraciones de los jugadores de la Selección argentina. Esta situación, como suele suceder, causó una importante polémica en las distintas redes sociales.

El dato más curioso fue que por primera vez en mucho tiempo Lionel Messi no es el futbolista argentino que posee la mejor media en el juego. Es más, lo bajaron al quinto lugar del top 30 de los argentinos con mayor media. Con tan solo 86: posee 78 de ritmo, 85 de tiro, 85 de pase, 90 de regate, 33 de defensa y 64 de físico.

El primer lugar se lo llevó Lautaro Martínez, quien se quedó con 88 de valoración (81 de ritmo, 88 de tiro, 75 pase, 84 de regate, 51 de defensa 83 de físico). El “Toro” fue escoltado por Alexis Mac Allister, con 87 (66 de ritmo, 82 de tiro, 85 pase, 85 de regate, 78 de defensa y 76 de físico). Por su parte, el podio lo cerró Julián Álvarez, con 87 (85 de ritmo, 87 de tiro, 81 de pase, 87 de regate, 57 de defensa y 79 de físico).

Valoración jugadores argentinos FC 26

El top 30 de los jugadores argentinos en el FC 26