Messi fuera del top 3: EA Sports reveló las medidas de los jugadores de la Selección argentina en FC 26

Lionel Messi y el resto de los futbolistas de la Selección argentina ya conocen sus medias para el juego FC 26, el cual se habilitará en las próximas semanas

Fabián Salamone
Fabián Salamone
El 10 es uno de los jugadores que aparece en el FC 26.

Como suele suceder en cada mes de septiembre, los amantes de los videojuegos (en especial los futboleros), comienzan la cuenta regresiva para el lanzamiento del FC 26 (anteriormente conocido como FIFA). En esta ocasión, a poco más de tres semanas de su llegada, EA Sports dio a conocer las medias que tendrán los jugadores de la Selección argentina.

Lionel Messi, capitán de la Albiceleste y quien se prepara para afrontar su sexta Copa del Mundo, está fuera del top tres de los futbolistas con mejor valoración dentro del mencionado juego.

seleccion argentina tv
Los jugadores de la Selección argentina conocen su valoración en el juego más popular de fútbol. Lionel Messi, fuera del top 3.

La fecha de acceso anticipado de la versión Ultimate comienza siete días antes del lanzamiento mundial. Esto quiere decir que quienes adquieran esta versión, podrán jugar desde el viernes 19 de septiembre de 2025. Mientras que el FC 26 se habilitará en la versión estándar desde el viernes 26 del mismo mes.

Las valoraciones de los jugadores de la Selección argentina

A tan solo 24 días de la salida del FC 2026, EA Sports reveló las valoraciones de los jugadores de la Selección argentina. Esta situación, como suele suceder, causó una importante polémica en las distintas redes sociales.

El dato más curioso fue que por primera vez en mucho tiempo Lionel Messi no es el futbolista argentino que posee la mejor media en el juego. Es más, lo bajaron al quinto lugar del top 30 de los argentinos con mayor media. Con tan solo 86: posee 78 de ritmo, 85 de tiro, 85 de pase, 90 de regate, 33 de defensa y 64 de físico.

El primer lugar se lo llevó Lautaro Martínez, quien se quedó con 88 de valoración (81 de ritmo, 88 de tiro, 75 pase, 84 de regate, 51 de defensa 83 de físico). El “Toro” fue escoltado por Alexis Mac Allister, con 87 (66 de ritmo, 82 de tiro, 85 pase, 85 de regate, 78 de defensa y 76 de físico). Por su parte, el podio lo cerró Julián Álvarez, con 87 (85 de ritmo, 87 de tiro, 81 de pase, 87 de regate, 57 de defensa y 79 de físico).

Valoración jugadores argentinos FC 26

El top 30 de los jugadores argentinos en el FC 26

  • 1. Lautaro Martínez – 88
  • 2. Alexis Mac Allister – 87
  • 3. Julián Álvarez – 87
  • 4. Paulo Dybala – 86
  • 5. Lionel Messi – 86
  • 6. Dibu Martínez – 85
  • 7. Enzo Fernández – 84
  • 8. Exequiel Palacios – 84
  • 9. Rodrigo De Paul – 84
  • 10. Ángel Di María – 82
  • 11. Cristian Romero – 82
  • 12. Gerónimo Rulli – 82
  • 13. Nicolás Otamendi – 82
  • 14. Giovani Lo Celso – 82
  • 15. Lisandro Martínez – 81
  • 16. Mauro Icardi – 81
  • 17. Leonardo Balerdi – 81
  • 18. Valentín Castellanos – 80
  • 19. Lautaro Acosta – 79
  • 20. Nicolás Domínguez – 79
  • 21. Walter Benítez – 79
  • 22. Facundo Medina – 79
  • 23. Augusto Batalla – 79
  • 24. Thiago Almada – 79
  • 25. Nico Paz – 79
  • 26. Alan Varela – 79
  • 27. Nahuel Molina – 79
  • 28. Juan Musso – 79
  • 29. Juan Foyth – 79
  • 30. Paulo Gazzaniga – 79

