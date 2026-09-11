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Mendoza es sede del encuentro de exhibición de Powerchair Football: todos los detalles

¿No sabés qué es el Powerchair Football? A continuación vas a conocer una disciplina que merece ser popularizada

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El fútbol se siente, se juega y se vive de muchas maneras.

El fútbol se siente, se juega y se vive de muchas maneras.

Mendoza se prepara para vivir una jornada única e inclusiva al convertirse en la sede del nuevo encuentro de exhibición de Powerchair Football. Este evento busca acercar a la comunidad mendocina a una disciplina que sigue ganando terreno en el país, permitiendo que el público conozca de primera mano cómo se vive y se compite en el máximo nivel del deporte adaptado.

Los grandes protagonistas serán los integrantes de Malbec Warriors, el equipo local que viene de alcanzar importantes hitos a nivel nacional e internacional.

A través de este encuentro, la agrupación no solo busca compartir su pasión con el público y sumar nuevos talentos, sino también visibilizar su mayor desafío actual: conseguir el equipamiento profesional necesario para seguir haciendo historia en la cancha.

Mendoza tiene Powerchair Football.

Mendoza tiene Powerchair Football.

Para conocer más sobre este deporte, Diario UNO habló con Raquel Álvarez, quien se mostró feliz de que la provincia deje una huella imborrable

Powerchair Football en Mendoza

Raquel, un estandarte en este deporte, habló sobre el desarrollo técnico y táctico del equipo mendocino que se ha traducido en podios.

Al respecto, destacó: "A lo largo de este proceso hemos logrado importantes resultados deportivos. Obtuvimos el tercer puesto en una fecha nacional de la Liga de Desarrollo y este año alcanzamos el segundo puesto, demostrando una evolución constante como equipo".

El desempeño colectivo sirvió de plataforma para que dos de sus deportistas llegaran a vestir la camiseta celeste y blanca en torneos internacionales: "Pablo Ochoa fue seleccionado para la Selección Argentina y viajó a Estados Unidos para disputar la Copa América representando a nuestro país. Por su parte, Juan Manuel García Villar fue convocado a la Selección Juvenil Argentina".

La competencia es desigual

Estos logros cobran un valor aún mayor al analizar las condiciones en las que entrena el equipo, ya que enfrentan a competidores que cuentan con tecnología de alta gama: "Lo que hace aún más significativo este recorrido es que todos estos logros fueron obtenidos entrenando y compitiendo con nuestras sillas de uso diario.

Mientras otros equipos cuentan con sillas deportivas específicamente diseñadas para la competición, nosotros todavía no disponemos de ese equipamiento. Mientras otros equipos cuentan con sillas deportivas específicamente diseñadas para la competición, nosotros todavía no disponemos de ese equipamiento.

Y por eso el equipo mendocino va por más, por eso Raquel expresó: "Por eso, uno de nuestros mayores sueños es poder adquirir sillas deportivas para Malbec Warriors. Sabemos que representarían un salto muy importante para el entrenamiento, el rendimiento deportivo y el crecimiento del equipo".

Todos invitados al Powerchair Football

El fútbol es el deporte más lindo del mundo por eso: "Invitamos a toda la comunidad a acercarse y animarse a descubrir algo diferente".

Muchas veces las personas conocen el deporte adaptado solamente a través de imágenes o referencias generales, pero vivirlo de cerca cambia completamente la perspectiva. Muchas veces las personas conocen el deporte adaptado solamente a través de imágenes o referencias generales, pero vivirlo de cerca cambia completamente la perspectiva.

"Queremos que conozcan a los jugadores, compartan la experiencia y que este encuentro inspire a nuevas personas a sumarse y a formar parte de esta gran familia deportiva", concluyó Raquel.

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