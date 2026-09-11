Mendoza es sede del encuentro de exhibición de Powerchair Football: todos los detalles

Mendoza tiene Powerchair Football.

Para conocer más sobre este deporte, Diario UNO habló con Raquel Álvarez, quien se mostró feliz de que la provincia deje una huella imborrable

Powerchair Football en Mendoza

Raquel, un estandarte en este deporte, habló sobre el desarrollo técnico y táctico del equipo mendocino que se ha traducido en podios.

Al respecto, destacó: "A lo largo de este proceso hemos logrado importantes resultados deportivos. Obtuvimos el tercer puesto en una fecha nacional de la Liga de Desarrollo y este año alcanzamos el segundo puesto, demostrando una evolución constante como equipo".

El desempeño colectivo sirvió de plataforma para que dos de sus deportistas llegaran a vestir la camiseta celeste y blanca en torneos internacionales: "Pablo Ochoa fue seleccionado para la Selección Argentina y viajó a Estados Unidos para disputar la Copa América representando a nuestro país. Por su parte, Juan Manuel García Villar fue convocado a la Selección Juvenil Argentina".

La competencia es desigual

Estos logros cobran un valor aún mayor al analizar las condiciones en las que entrena el equipo, ya que enfrentan a competidores que cuentan con tecnología de alta gama: "Lo que hace aún más significativo este recorrido es que todos estos logros fueron obtenidos entrenando y compitiendo con nuestras sillas de uso diario.

Mientras otros equipos cuentan con sillas deportivas específicamente diseñadas para la competición, nosotros todavía no disponemos de ese equipamiento. Mientras otros equipos cuentan con sillas deportivas específicamente diseñadas para la competición, nosotros todavía no disponemos de ese equipamiento.

Y por eso el equipo mendocino va por más, por eso Raquel expresó: "Por eso, uno de nuestros mayores sueños es poder adquirir sillas deportivas para Malbec Warriors. Sabemos que representarían un salto muy importante para el entrenamiento, el rendimiento deportivo y el crecimiento del equipo".

Todos invitados al Powerchair Football

El fútbol es el deporte más lindo del mundo por eso: "Invitamos a toda la comunidad a acercarse y animarse a descubrir algo diferente".

Muchas veces las personas conocen el deporte adaptado solamente a través de imágenes o referencias generales, pero vivirlo de cerca cambia completamente la perspectiva. Muchas veces las personas conocen el deporte adaptado solamente a través de imágenes o referencias generales, pero vivirlo de cerca cambia completamente la perspectiva.

"Queremos que conozcan a los jugadores, compartan la experiencia y que este encuentro inspire a nuevas personas a sumarse y a formar parte de esta gran familia deportiva", concluyó Raquel.

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