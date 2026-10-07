Independiente Rivadavia: la gran noticia que recibió Alfredo Berti en la previa de su visita a Rosario Central

El delantero, capitán y referente de la Lepra, no estuvo presente en la victoria ante Barracas Central como visitante (por contar con cinco amarillas) y en el empate con el Lobo platense en condición de local.

Esto por haber sido convocado a disputar la fecha FIFA con la Selección de Paraguay. Gustavo Alfaro convocó al goleador del Azul para los partidos contra Bolivia y Colombia. En ambos compromisos, Arce fue suplente e ingresó para disputar los últimos 30 minutos de juego.

Pero eso no es todo, ya que la Albirrojo afrontó una práctica formal de fútbol ante el New York Red Bulls. Fue triunfo 8-1 del seleccionado paraguayo. En dicho encuentro, el delantero de Independiente Rivadavia metió un gol.

Alfredo Berti contará nuevamente con la presencia de su goleador. Nicolás Ríos / Diario UNO

De esta manera Alfredo Berti volverá a contar con una de sus principales figuras para su visita a Rosario Central. El próximo domingo, desde las 17, la Lepra visitará al Canalla en el Gigante de Arroyito. El duelo será clave tanto para las aspiraciones de ambos en el Torneo Clausura, como para la lucha en la Tabla Anual.

Lo que le queda a Independiente Rivadavia en la temporada

Independiente Rivadavia, el líder de la Tabla Anual, tiene una exigente recta final. En carrera por sumar tres estrellas (Anual, Clausura y Supercopa Argentina), los partidos confirmados que le quedan al equipo de Alfredo Berti son los siguientes (se pueden sumar los correspondientes a los playoffs del certamen local):