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Independiente Rivadavia: la gran noticia que recibió Alfredo Berti en la previa de su visita a Rosario Central

Tras las lesiones que sufrió en el último partido, Alfredo Berti e Independiente Rivadavia recuperan a una de sus piezas claves para la visita a Rosario Central

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Alfredo Berti recuperó un jugador clave.

Alfredo Berti recuperó un jugador clave.

Independiente Rivadavia viene de empatar agónicamente ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Bautista Gargantini. Aquella jornada de viernes por la noche en La Catedral trajo malas noticias para los comandados por Alfredo Berti: las lesiones de Maxi Salas y Ezequiel Bonifacio.

El ex Racing y River sufrió la ruptura de ligamento cruzado anterior y ligamento colateral lateral externo de la rodilla izquierda, mientras que el lateral derecho tuvo un esguince de tobillo izquierdo con ruptura parcial del ligamento peroneo astragalino anterior y ligamento tibio deltoideo, más un edema óseo sobre astrágalo.

Maxi Salas tendr&aacute; entre 9 y 12 meses de recuperaci&oacute;n.

Maxi Salas tendrá entre 9 y 12 meses de recuperación.

En medio de estas pésimas noticias para Independiente Rivadavia, llegó una que trae alivio. Tras ausentarse de los últimos dos enfrentamientos, Alex Arce estará nuevamente a disposición de Alfredo Berti.

El delantero, capitán y referente de la Lepra, no estuvo presente en la victoria ante Barracas Central como visitante (por contar con cinco amarillas) y en el empate con el Lobo platense en condición de local.

Esto por haber sido convocado a disputar la fecha FIFA con la Selección de Paraguay. Gustavo Alfaro convocó al goleador del Azul para los partidos contra Bolivia y Colombia. En ambos compromisos, Arce fue suplente e ingresó para disputar los últimos 30 minutos de juego.

Pero eso no es todo, ya que la Albirrojo afrontó una práctica formal de fútbol ante el New York Red Bulls. Fue triunfo 8-1 del seleccionado paraguayo. En dicho encuentro, el delantero de Independiente Rivadavia metió un gol.

Alfredo Berti contar&aacute; nuevamente con la presencia de su goleador.

Alfredo Berti contará nuevamente con la presencia de su goleador.

De esta manera Alfredo Berti volverá a contar con una de sus principales figuras para su visita a Rosario Central. El próximo domingo, desde las 17, la Lepra visitará al Canalla en el Gigante de Arroyito. El duelo será clave tanto para las aspiraciones de ambos en el Torneo Clausura, como para la lucha en la Tabla Anual.

Lo que le queda a Independiente Rivadavia en la temporada

Independiente Rivadavia, el líder de la Tabla Anual, tiene una exigente recta final. En carrera por sumar tres estrellas (Anual, Clausura y Supercopa Argentina), los partidos confirmados que le quedan al equipo de Alfredo Berti son los siguientes (se pueden sumar los correspondientes a los playoffs del certamen local):

  • F 12 vs. Rosario Central (V) - Torneo Clausura
  • F13 vs. Tigre (L) - Torneo Clausura
  • F 14 vs. Argentinos (V) - Torneo Clausura
  • F15 vs. Banfield (L) - Torneo Clausura
  • F 16 vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza (V) - Torneo Clausura
  • Supercopa Argentina vs. Estudiante

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