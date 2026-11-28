En su mensaje, Palermo destacó la riqueza de las experiencias vividas dentro y fuera de la cancha, mencionando los viajes, el contacto con diversas culturas y la oportunidad de cumplir el sueño de vivir de su pasión. Agradeció el apoyo de su familia, los clubes y las personas que lo acompañaron, mostrando orgullo por sus logros como futbolista y, sobre todo, como persona.

Ryduan Palermo se retiró del fútbol.

Si bien el futbolista no brindó detalles específicos sobre sus próximos pasos profesionales, sí dejó en claro que continuará con "el mismo amor y dedicación" en su nueva etapa, priorizando el disfrute y el bienestar. Su despedida llegó tras su paso por el club Martina, de Italia, uno de los tantos equipos del ascenso del país europeo en los que jugó.