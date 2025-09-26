FIFA sancionó a siete futbolistas con un año sin jugar por falsificación de documentos: uno juega en Vélez

La tajante decisión de FIFA con el hombre de Vélez y otros seis futbolistas

El caso salió a la luz como consecuencia del partido que tuvo lugar el 10 de junio de 2025 en Kuala Lumpur, cuando Malasia enfrentó a Vietnam por la tercera fase de clasificación rumbo a la Copa Asiática de 2027.

En este sentido, FIFA se expresó a través de un comunicado oficial: "La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a la Federación Malasia de Fútbol (FAM) y a siete jugadores —Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano— por infringir el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de documentos".

"La FAM había enviado a la FIFA consultas sobre los criterios de convocatoria y, en este proceso, utilizó documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados", continuó el ente madre del fútbol a nivel mundial.

"E10 de junio de 2025, los siete futbolistas representaron a la selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027. Posteriormente, la FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano", sumó el escrito.

Comunicado FIFA contra la Federación de Malasia

Las sanciones que impuso FIFA

Como consecuencia de lo sucedido, FIFA dio el golpe sobre la mesa y determinó las siguientes sanciones para los involucrados:

La FAM deberá abonarle a FIFA la suma de 350.000 CHF (franco suizos, equivalentes a 438.000 dólares).

la suma de 350.000 CHF (franco suizos, equivalentes a 438.000 dólares). Los siete futbolistas involucrados (entre ellos Machuca) deberán abonarle a FIFA la suma de de 2.000 CHF cada uno (2500 dólares).

la suma de de 2.000 CHF cada uno (2500 dólares). Los jugadores deberán cumplir una sanción de 12 meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol.

Cabe recordar que FIFA le dará a los involucrados diez días para que puedan realizar su descargo.