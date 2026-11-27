Tras el pitazo final, varios jugadores del equipo local rodearon a la terna arbitral para reprochar decisiones tomadas durante el encuentro. En medio de los reclamos, Martínez se encontró cara a cara con Alemán, quien reaccionó propinándole un puñetazo que hizo caer al portero al césped. La agresión fue captada por las transmisiones televisivas y generó conmoción.
A pesar del golpe, que según reportes le hizo sangrar la boca, el arquero de 29 años decidió no iniciar acciones judiciales contra el árbitro. “Que pegue más fuerte”, respondió Martínez con ironía ante la agresión. El jugador, con pasado en clubes del ascenso argentino, pidió dar por superado el episodio, aunque las autoridades de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) evalúan severas sanciones para Alemán, que podrían incluir suspensiones de hasta tres años.