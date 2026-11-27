La reacción del arquero de Always Ready

El incidente no quedó solo en el golpe. En medio de la disputa, Martínez había insultado al árbitro deseándole la muerte a su madre. Sin embargo, esto no justifica la reacción violenta de Alemán, quien ya había expulsado a cuatro jugadores y tres miembros del cuerpo técnico de Real Potosí durante el encuentro.

La situación llevó a que el árbitro y sus asistentes debieran retirarse del campo bajo custodia policial, mientras desde las tribunas llovían objetos.

El contexto de la Copa Bolivia y el precedente

La Copa Bolivia es el segundo torneo más importante de ese país, y su campeón obtiene un cupo en la fase previa de la Copa Libertadores. El partido de vuelta, disputado el miércoles, tuvo un clima de tensión que se extendió hasta el final.

El árbitro Jordi Alemán, ahora envuelto en una polémica, podría enfrentarse a una sanción que incluso lo alejaría de forma definitiva del arbitraje profesional, según anticipan medios locales.