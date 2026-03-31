El adiós del General: Otamendi y una despedida a flor de piel en La Bombonera

Qué dijo Nicolás Otamendi tras la goleada de la Selección argentina

Nicolás Otamendi fue el primero de los jugadores de la Selección argentina en enfrentar los micrófonos: "Fue un camino largo. De muchas alegrías y obviamente tristezas, porque es fútbol. Me voy con la sensación de que di todo por la Selección argentina. Siempre tuve la predisposición que uno tiene que tener para defender a un país".

"Hay veces que las cosas no salen bien, pero no hay mejor satisfacción que la de vestir la camiseta de la Selección argentina. La alegría de vestir estos colores la tuve siempre. Estoy feliz por mis compañeros y por la gente. Es algo hermoso", sumó el zaguero central.

En medio de su charla, Otamendi confirmó que el Mundial será el fin de su ciclo con la Albiceleste: "Fue una despedida de acá de Argentina. Fue mi último amistoso acá en nuestro país. Es una alegría poder jugar acá en Argentina y disfrutar de nuestra gente. Queda lo que es el Mundial, que vamos a ir a defender el título. Como dijo Leo una vez: 'Que la gente crea, porque con qué'".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/2039144506755285202&partner=&hide_thread=false Otamendi cambia penal por gol y estira la ventaja



Argentina 3 - Zambia 0



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Al ser consultado sobre la decisión de Lionel Messi de cara a la Copa del Mundo, fue contundente: "Eso es una decisión de él. Todavía no lo comunicó ni nada. Nosotros lo disfrutamos en el día a día. Tratamos de siempre acompañarlo, estar con él y hacer lo mejor para que él se sienta cómodo y feliz".

Para finalizar, Otamendi se refirió al cambio de actitud que tuvo el equipo con respecto al duelo con Mauritania: "Tenemos buenas sensaciones de este partido. Dimos otra cara y mostramos otra mentalidad. Somos conscientes de que las cosas no salieron como queríamos en el anterior partido. Lo hablamos entre nosotros y somos autocríticos".