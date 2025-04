Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/1912196724497539324&partner=&hide_thread=false En charla con #CarburandoRadio, el campeón Julián Santero se refirió al formato que tendrá el #TurismoCarretera este fin de semana en La Pampa.#TCenToay #Santero pic.twitter.com/tRnMheTbwI — Carburando (@CarburandoTV) April 15, 2025

Julián Santero buscará subir al podio por primera vez en La Pampa

En el trazado pampeano, el mendocino nunca pudo hacer podio, y el mejor resultado registrado en una final fue un quinto puesto por la fecha 3° del 2023.

“Es un circuito que no es de mis favoritos y también se ha juntado que no he llegado con el equilibrio exacto en un circuito tan rápido. Veremos si podemos repetir esa situación”, comentó Julián Santero a la página oficial de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera -ACTC-.

Luego de tres carreras, el piloto mendocino del equipo Fispa Corse lidera la actual temporada del TC con su Ford Mustang, acumulando 77,5 puntos. Lo escoltan Juan Martín Trucco (Dodge) con 75,5 unidades, y José Manuel Urcera (Mustang), con 74,5.

Calendario completo del TC en La Pampa

Sábado 19 de abril

Entrenamientos: 11 horas

Clasificación: 16 horas

Domingo 20 de octubre