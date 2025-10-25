Inicio Ovación Independiente Rivadavia
Copa Argentina

VIDEO: El fuerte planchazo a Tomás Bottari que reclamó todo Independiente Rivadavia frente a River

Promediando los 20' del segundo tiempo, el futbolista de la Lepra recibió una dura entrada por parte de un futbolista de River, pero el árbitro decidió sacarle amarilla.

La polémica jugada generó repercusión en las redes sociales. 

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Independiente Rivadavia se enfrenta a River buscando nada menos que el pasaje a la final de la Copa Argentina, donde espera Argentinos Juniors. Luego de una lluvia torrencial, la segunda parte se disputa con normalidad.

Promediando los 20 minutos del segundo tiempo, el futbolista de la Lepra, Tomás Bottari, recibió una fuerte patada por parte del ingresado Jaime. Pese a que todos los jugadores de Independiente Rivadavia reclamaron roja, el árbitro decidió limitarse a sacar la tarjeta amarilla.

El fuerte planchazo a Tomás Bottari que reclamó todo Independiente Rivadavia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1981922346119135299&partner=&hide_thread=false

La queja no solo se dio en el Estadio Mario Alberto Kempes, sino que tuvo lugar también en las redes sociales. Por ejemplo, fue el periodista Daniel Avellaneda quien aseguró que, "Con VAR era roja".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/davellaneda77/status/1981919714277257480&partner=&hide_thread=false

