VIDEO: El fuerte planchazo a Tomás Bottari que reclamó todo Independiente Rivadavia frente a River

Independiente Rivadavia se enfrenta a River buscando nada menos que el pasaje a la final de la Copa Argentina, donde espera Argentinos Juniors. Luego de una lluvia torrencial, la segunda parte se disputa con normalidad.
Promediando los 20 minutos del segundo tiempo, el futbolista de la Lepra, Tomás Bottari, recibió una fuerte patada por parte del ingresado Jaime. Pese a que todos los jugadores de Independiente Rivadavia reclamaron roja, el árbitro decidió limitarse a sacar la tarjeta amarilla.
La queja no solo se dio en el Estadio Mario Alberto Kempes, sino que tuvo lugar también en las redes sociales. Por ejemplo, fue el periodista Daniel Avellaneda quien aseguró que, "Con VAR era roja".