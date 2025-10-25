VIDEO: El fuerte planchazo a Tomás Bottari que reclamó todo Independiente Rivadavia frente a River

Promediando los 20 minutos del segundo tiempo, el futbolista de la Lepra, Tomás Bottari, recibió una fuerte patada por parte del ingresado Jaime. Pese a que todos los jugadores de Independiente Rivadavia reclamaron roja, el árbitro decidió limitarse a sacar la tarjeta amarilla.

El fuerte planchazo a Tomás Bottari que reclamó todo Independiente Rivadavia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1981922346119135299&partner=&hide_thread=false ¡LO PIDIÓ TODO EL BANCO DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!



A los 17' del segundo tiempo, Cristian Jaime metió este planchazo a la tibia de Bottari y recibió la tarjeta amarilla. ¿Qué te pareció la decisión? pic.twitter.com/7eVbMhqqys — TyC Sports (@TyCSports) October 25, 2025

La queja no solo se dio en el Estadio Mario Alberto Kempes, sino que tuvo lugar también en las redes sociales. Por ejemplo, fue el periodista Daniel Avellaneda quien aseguró que, "Con VAR era roja".