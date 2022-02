Semana política: del inicio de clases a la intervención de Suarez y la Corte por la Reina

El objetivo, compartido por al menos dos legisladores del sector, es solicitar que, antes de emitir dictamen, se elabore una boleta testigo con dos propuestas por cada espacio político. Si se toma en cuenta que en los últimos sufragios abiertos, simultáneos y obligatorios hubo ocho listas en Mendoza, imitar esas propuestas implicaría dieciséis tiras verticales de candidatos. Lo suficiente para que el PJ haga valer su postura: que “tienen un quilombo para armar el diseño porque no les entran las PASO”, como dijeron desde la Cámara Alta a este diario.

En el acto de inicio de clases el SUTE le entregó a Mario Abed un reclamo salarial

El inicio de clases en Mendoza, que este año se trasladó a la escuela Blanco Encalada de Junín, no evitó que el gremio docente se manifestara en ese colegio del Este, ni que la misma secretaria general del gremio, Carina Sedano, le trasladara el pedido de las paritarias al vicegobernador Mario Abed. El sindicato ya rechazó la propuesta oficial de aumento del 40% y una suma fija de $115.600 en 12 cuotas, y planifica para la tarde de este lunes una importante movilización.

En el escrito, el SUTE resalta que pretende un aumento salarial que vaya a la par de la inflación y enrostra que los docentes mendocinos son "los peores pagos del país".

"El petitorio era para el gobernador, pero como no fue se lo dejamos al vicegobernador Mario Abed. Ahí le recalcamos lo que ya pedimos en la paritaria, no sólo que el aumento tenga en cuenta la inflación, sino que necesitamos recuperar el 46% del poder adquisitivo que hemos perdido y que es necesario mejorar los fondos para las escuelas, es imposible que siga siendo de $2.700 para escuelas con 600 niños", puntualizó Sedano, luego de dejar en manos de Abed ese petitorio.

En el escrito, el gremio también pide que se actualicen los montos de las asignaciones familiares que paga la Provincia y también el monto que perciben para útiles y para la indumentaria de celadores.

Carina Sedano con José Thomas y Mario Abed.jpg

Suarez le pidió al Presidente que resuelva de inmediato el conflicto por Portezuelo del Viento

Tal como se preveía y luego de que el peronismo se comprometiera a apoyarlo, el gobernador Rodolfo Suarez formalizó el lunes por la tarde la reiteración del pedido de laudo a la Nación por Portezuelo del Viento. Desde el entorno del mandatario se había advertido que esto iba a ocurrir y así fue.

"Convencidos de que estamos dispuestos a realizar todo lo necesario para la concreción de Portezuelo del Viento, hoy (por el lunes) reiteré el pedido de laudo al ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro, para la concreción de la obra", informó Suarez a través de las redes sociales.

"Solo la decisión del Presidente puede clarificar el curso a seguir, siendo la única forma de resolución del conflicto", agregó.

Finalmente señaló: "Más allá de cualquier cuestión procedimental, destaco que urge resolver este conflicto atento a la necesidad de comenzar con las obras que traen empleo, energía y desarrollo, sumado a la importancia de no tener esos fondos inmovilizados".

El objetivo de esta acción es que el proceso de la obra multipropósito Portezuelo del Viento avance y se pueda adjudicar con garantías jurídicas.

La cúpula completa de la UCR hará una cumbre en Mendoza durante la Fiesta de la Vendimia

La plana mayor de la UCR nacional se reunirá en Mendoza en menos de dos semanas. Alfredo Cornejo, Gerardo Morales (presidente del partido) y Facundo Manes, entre otros, visitarán San Rafael el jueves 3 de marzo, para la asunción del concejal Francisco Mondotte como nuevo presidente del comité departamental. El único que todavía no ha confirmado su presencia es el gobernador Suarez.

El encuentro será en el Club Deportivo Argentino de esa comuna, y se aguarda la asistencia también de Julio Cobos, Mariana Juri, Ernesto Sanz, Enrique Vaquié y Luis Petri como referentes mendocinos del espacio. A nivel nacional, los visitantes serán la senadora Carolina Losada y el presidente de la UCR bonaerense Maximiliano Abad, además de los ya mencionados Manes y el mandatario jujeño.

Será difícil que Rodolfo Suarez asista, ya que su agenda estará más agitada de lo normal en esos días previos a la Vendimia. Aún no ha respondido si viajará o no al Sur, dado que en esa semana habrá visitas importantes a Mendoza que incluyen a algunos embajadores y otros cuerpos diplomáticos, según aseguran en el oficialismo (aunque tampoco está confirmado de quiénes se trata).

Un organismo de la Nación le pidió a Suarez que deje sin efecto la asignación de tierras a El Azufre

En la tarde del lunes sorprendió la noticia de la intervención de un organismo de la Nación en el tema de la asignación de tierras a El Azufre S.A. para un centro de esquí en Malargüe. Quien se involucró en este debate que sostienen el oficialismo y la oposición es la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El presidente de esta institución, Martín Cosentino, envió una nota a Rodolfo Suarez. fechada el viernes 18 en la que detalla una serie de argumentos -algunos muy técnicos- y antecedentes por los que se opone a la decisión del Gobierno de asignarle 12.000 hectáreas a El Azufre.

El documento de la AABE lo dio a conocer el senador peronista Lucas Ilardo quien desde el primer momento viene militando su posición contraria a esta adjudicación de tierras e incluso ha sostenido duros cruces con el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez.

El Azufre centro de esquí 2022.jpg Un staff fijo de 20 personas reside en los refugios construídos por Ecolodge para El Azufre

Martes 22 de febrero

Según una encuesta el 64% de los mendocinos cree que Alberto es responsable de que no se haga Portezuelo

En un sondeo de imagen política e intención de votos que hizo la encuestadora Martha Reale a pedido del Gobierno, a fines de enero, se consultó también a 1.213 mendocinos sobre quién creían que era el responsable de que no se haya podido construir Portezuelo del Viento. La respuesta arrojó que el 64,3% lo responsabilizaba al presidente Alberto Fernández, lo cual también brindaba a la par una postura política y partidaria de los consultados.

En contrapartida, de esos encuestados, el 22,7% le endilgaba la paralización de la megapresa al mismo gobernador Rodolfo Suarez y otro 13% no supo qué responder.

Pero más allá de esta toma de partido de los consultados mendocinos, hay un dato que ni el gobernador, ni su equipo pasaron por alto a la hora de definir la estrategia que impulsan para defender la obra: viene cayendo el interés de los mendocinos por la megapresa que se proyecta en Malargüe.

Sucede que en una encuesta similar que hiciera la misma consultora en julio del 2020, luego de que La Pampa lograra que el Gobierno nacional desarchivase su pedido de un nuevo estudio de impacto ambiental sobre Portezuelo, un 80% de los consultados abogaba por que se hiciera la presa hidroeléctrica que generaría 3.500 puestos de trabajo directos. Ahora, 19 meses después, ese interés rozó el 41%.

El Gobierno de Mendoza tildó de "chicana política" el pedido de Nación para dar marcha atrás con El Azufre

El Gobierno de Mendoza criticó con dureza la nota de la Agencia Nacional de administración de Bienes del Estado (AABE) por la que su presidente, Martín Cosentino, le pidió al gobernador Rodolfo Suarez que deje sin efecto la asignación de tierras de Campo Potreros de Cordillera efectuada a favor de la firma El Azufre S.A., que pretende instalar un imponente centro de esquí con desarrollo inmobiliario en la zona. El diputado provincial Andrés Lombardi consideró que técnicamente se trata de un "acto irregular" y acusó a La Cámpora de "estar detrás de esta chicana política".

En Casa de Gobierno ven una especie de "mano negra" en la intervención de Nación y aseguran, por lo bajo, que se trata de una mera cuestión política propiciada por La Cámpora, sector al que pertenece el presidente de esta entidad autárquica que reporta a la Jefatura de Gabinete. Lombardi abogó por esta teoría oficialmente y dijo a Diario UNO que "se trata de un movimiento más de La Cámpora para entorpecer el proceso y perjudicar a Mendoza, como ya pasó con Portezuelo del Viento".

En la nota del viernes 18 de febrero, de la que el Gobierno de Mendoza se enteró gracias a la publicación en redes del senador Lucas Ilardo (FdT), la Agencia Nacional de administración de Bienes del Estado consignó que la "la asignación efectuada a la firma El Azufre S.A. no se llevó a cabo con ajuste a las formalidades establecidas en el Convenio (firmado con la Superintendencia Nacional de Fronteras en 1990) ni las vigentes en materia inmobiliaria estatal, prescindiendo del procedimiento de la licitación pública para la adjudicación, justificando esa provincia (Mendoza) su accionar en la existencia de ocupaciones preexistentes –que el Estado Nacional no reconoce ni convalida- y en la realización de inversiones por la firma, sin determinar compensación alguna que guarde relación con el valor de las tierras".

Stevanato anunció el 52% de aumento y un bono escolar de $10.000 para los empleados de Maipú

El intendente de Maipú, Matías Stevanato (PJ), anunció para los empleados un incremento salarial del 52% acordado en paritarias con el sindicato que nuclea a los trabajadores municipales. Además de la suba anunció el pago de sumas no remunerativas entre las cuales en marzo habrá un bono de $10.000 para aquellos que tengan hijos en edad escolar.

"Ante la situación que estamos atravesando, junto al equipo de gobierno acordamos con los representantes gremiales un aumento salarial del 52% para los trabajadores municipales para este año", señaló el intendente de Maipú y agregó que también se pagarán un total de $146.000 en sumas no remunerativas a pagar durante todo el año.

Desde el municipio señalaron a Diario UNO que el incremento se oficializará en marzo y que las sumas no remunerativas se pagarán en bonos mensuales y especiales.

Entre ellas, anunciaron que el mes que viene se dará un bono de Inicio de Clases de $10.000 a cada empleado municipal que tenga al menos un hijo en edad escolar.

stevanato maipu paritarias.jpg

Para la agencia nacional que pretende frenar la asignación a El Azufre "se tiene que llamar a licitación"

El doctor Germán Villano, director general de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado (AABE), advirtió el martes a Diario UNO que se envió una carta documento a la Provincia en la que se solicitó se dé marcha atrás con la asignación de tierras a El Azufre S.A.

El abogado justificó esta decisión, entre otras razones, en que la actuación de la agencia es necesaria previo a la realización de cualquier acto que se celebre en virtud de estos bienes.

Es así, según explicó, desde la creación de la Agencia a través del decreto 1.382/2012. Entienden que técnicamente el Gobierno de Mendoza debió dar participación a la AABE antes de resolver la asignación de más de 12.000 hectáreas de posesión de la Provincia y propiedad de la Nación a la empresa El Azufre S.A., que tiene intenciones de desarrollar un importante centro de esquí en la zona Potreros de Cordillera, en Malargüe.

La principal objeción de la AABE respecto del acto del gobernador Rodolfo Suarez y el ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibañez, radica en que la asignación se dio en forma directa y no a través de una licitación pública.

Miércoles 23 de febrero

Fuerte puja entre bodegueros de Coviar y el INV por quién manejará un crédito de 40 millones de dólares

Una dura pelea por quién administrará los créditos de 40 millones de dólares del Proviar II para productores vitivinícolas enfrentó a los bodegueros de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que conduce el mendocino Martín Hinojosa.

Es que la Coviar pretendía administrarlos, como ya hizo con los 50 millones de dólares del Proviar I que se entregaron desde el 2009, pero el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Dominguez, zanjó la discusión y decidió que la Unidad Ejecutora de estos nuevos créditos será el INV. Hinojosa planteó que su intención es que tanto Coviar, como el resto de las instituciones que representan a los productores vitivinícolas "participen y trabajen en conjunto".

La puja no es nueva. Luego de que el Gobierno nacional anunciara en octubre pasado que había conseguido un préstamo del BID de 40 millones de dólares para beneficiar a pequeños productores vitivinícolas, hubo un sinfin de reuniones.

El Gobierno respondió al PJ por el conflicto con los Jueces y planea aprobar a 20 magistrados más

“El planteo que ha hecho el peronismo es ridículo”, retrucó el subsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino ante el reclamo del PJ para que se cambie el sistema de elección de jueces. En medio de ese conflicto y con una oposición denunciando que el Gobierno está cooptando al Poder Judicial, se evalúa sumar a al menos a veinte magistrados más en los próximos meses, algo que promete ser conflictivo, dados los anuncios que hizo el Frente de Todos el martes.

Es que el frente opositor estalló ante el intento de llevar a María Labayru –sobrina de la jueza suprema colocada por Suarez, María Teresa Day- a la Fiscalía de Instrucción. Diciendo que no hay calidad institucional en Mendoza y enrostrando cuántos nombramientos han hecho las dos gestiones radicales, anunciaron que se ausentarán de las sesiones de acuerdo del Senado y se fueron de la Legislatura casi dando un portazo. Piden que cambie la forma en que se selecciona a los funcionarios de la Justicia.

Sin embargo, esto no altera en absoluto los planes que hay en ese ámbito. Hay más de veinte postulantes en proceso de ocupar el lugar de magistrados (incluye jueces, fiscales y defensores oficiales) que ya están en período de selección. Muchos de ellos están relacionados con renuncias que ya fueron aceptadas por el gobernador pero que aún no producen vacantes por no haber cobrado la primera jubilación, tramo necesario en ese mecanismo. Es más, el mismo martes hubo entrevistas para llenar tres cargos de jueces penales.

imagen.png Cinco de los siete jueces de la Corte de Mendoza trabajarán durante todo enero.

El Gobierno comenzó a vacunar contra el Covid en las escuelas y a completar el calendario obligatorio

La ministra de Salud Ana María Nadal y el director General de Escuelas José Thomas lanzaron el operativo de vacunación en escuelas, en la 1-405 Margarita Ulloa de La Primavera, Guaymallén. Incluye vacunas contra el Covid y las del calendario obligatorio.

La ministra Nadal informó que comenzaron a vacunar a niños de 3 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 en las escuelas de toda la provincia, empezando la campaña por aquellas en las que, según un diagnóstico previo que se realizó junto con la DGE, se determinó que había menor cantidad de chicos vacunados.

"Estamos vacunando contra el Covid, con autorización de los padres, y colocando las vacunas del calendario obligatorio para lo cual no necesitamos consentimiento informado", señaló Nadal.

Cambia Mendoza presentó el modelo de Boleta Única pero el debate pasó para el próximo miércoles

El órgano de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado comenzó a discutir las últimas modificaciones al proyecto de Boleta Única propuesto por el gobernador Suarez. Esta vez, el oficialismo llegó con dos modelos distintos para graficar cómo se dispondrían los partidos y candidatos en el papel. Persiste el malestar del PRO por el casillero que permite votar lista completa, pero no se alcanzó a discutir.

Estaba casi definido que el miércoles no hubiera despacho y que una vez más se aplazara el avance al recinto de la propuesta oficialista. Finalmente, en el Gobierno esperan que el 2 de marzo llegue el dictamen y que recién luego de la Vendimia se discuta en la Cámara Alta.

ibanez-boleta-unicajpg.jpg

Jueves 24 de febrero

En medio de las paritarias, el Gobierno aumentó las asignaciones por ayuda escolar e hijo con discapacidad

El ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza resolvió, tras la primera ronda de negociaciones paritarias, aumentar dos asignaciones familiares a partir de marzo: la ayuda escolar y el pago por hijo con discapacidad. Los incrementos representan una suba de más del 300% en todos los casos.

Según indicó la cartera mediante gacetilla de prensa, el Gobierno resolvió esta medida después de "analizar los pedidos realizados por los distintos representantes" de los agentes estatales de la administración pública en las 21 reuniones que se concretaron entre el jueves 17 de febrero y el martes 22.

Prioritariamente se aumentarán las asignaciones familiares a aquellos agentes estatales que perciban ayuda escolar por tener hijos menores en el sistema educativo.

Difonso defendió su iniciativa de reactivar el tren y desnudó el lobby del gremio de camioneros

El diputado provincial Jorge Difonso está convencido de que su iniciativa de recuperar el tren en Mendoza es viable desde la reactivación económica que generará y cree tener el aval político. Una muestra fue el respaldo que recibió hace sólo 7 días de los presidentes de Trenes Argentinos y del Instituto Argentino de Ferrocarriles, pero a la vez advierte que la principal traba para que esto avance la pone el gremio de Camioneros.

"La voluntad política está, el Gobierno nacional quiere que resurja el tren y el proyecto que aprobamos en Mendoza para recuperar 900 kilómetros de vías tiene el aval de la Nación, pero la traba está en el monopolio que maneja el gremio de camioneros por los intereses que toca el regreso del tren. Para ser claros, hoy trasladar un contenedor desde el Sur de la provincia a Bahía Blanca cuesta 2.000 dólares, y en un tren se pueden trasladar 40 contenedores. Imaginemos cómo se reducirían los costos para los comerciantes e industriales mendocinos. El tema es que eso le pondría competencia al monopolio que hoy manejan los camioneros", explicó Difonso.

Las escuelas más afectadas por el granizo volverán a las clases virtuales mientras duren las reparaciones

El temporal de lluvia y granizo que afectó el miércoles principalmente a Guaymallén, dejó consecuencias graves en la infraestructura de ese departamento, y las escuelas no son una excepción.

Por esto, 78 establecimientos -entre ellas Murialdo, Abelardo Vázquez y Tomás Alva Edison- debieron suspender las clases para evaluar los daños y determinar el camino a seguir. Así lo manifestó el jefe de Gabinete de la DGE, Patricio Cabral. El funcionario explicó que si bien en algunos casos se podrá retomar el dictado presencial de clases, en los que sufrieron mayores daños esto no será posible.

La decisión de la DGE es dejar que los directivos determinen qué hacer y si los daños en los edificios son graves, Hay posibilidades de que los alumnos tengan clases en forma virtual, o bien reubicarlos en otros edificios cercanos a la escuela.

escuela abelardo vazquez guaymallen 1.jpg

Ante el nulo envío de fondos de Nación, Mendoza invirtió $6 millones para combatir incendios

La grieta entre la Nación y Mendoza por los fondos que no llegan volvió a surgir esta vez cuando quedó al desnudo en el Senado que la provincia no recibió ni un peso del Plan Nacional de Manejo del Fuego en el 2021, pese a que la caja de ese programa que comanda el ministro Juan Cabandié contabiliza $3.000 millones.

Según precisó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, ante ese nulo aporte, la Provincia debió destinar $6 millones para costear móviles, maquinaria e indumentaria de los brigadistas para poder combatir incendios.

Viernes 25 de febrero

Suarez propuso que la Reina de Guaymallén 2020 represente al departamento en la Vendimia

El gobernador Rodolfo Suarez propuso "que la Reina de Guaymallén elegida anteriormente, en el año 2020, sea la que represente al departamento en la actual Fiesta Nacional de la Vendimia 2022, ya que tiene legitimidad en su elección" publicó el mandatario en su perfil de Twitter.

Desde lo político, la publicación del gobernador se interpretó como un respaldo al intendente Marcelino Iglesias, y le dio un revés a las intenciones de la reina paralela Julieta Lonigro de representar a Guaymallén en la elección de la Reina Nacional de la Vendimia.

La soberana a la que aludió el gobernador es Sofía Grangetto, quien fuera la última reina elegida oficialmente en el departamento que conduce Marcelino Iglesias, ya que en el 2021 se canceló la fiesta por pandemia y luego la comuna sacó una ordenanza que eliminó la elección de la Reina de la Vendimia en marzo del 2021.

reina de guaymallen sofia grangetto 1.jpg

Empresarios pidieron que Suarez defina en 60 días qué hará con los fondos de Portezuelo

Las cámaras empresarias más importantes de Mendoza se encontraron para unificar los pedidos que le harían al Ejecutivo provincial en torno a Portezuelo del Viento. Decidieron solicitarle al gobernador que, si en 60 días no hay una respuesta de Alberto Fernández, avance igual y adjudique los fondos para la obra. Además, se habló de la situación petrolera en el Sur, donde ya tienen lista la carta que le enviarán al Presidente.

La reunión se hizo el jueves al mediodía en el barrio privado Mendoza Norte. Fue propuesta por la Unión Industrial de Mendoza, que invitó a más de veinte referentes empresariales, entre los que estaban la Cámara de Comercio de Malargüe y su par de San Rafael. Eran quienes llevaban la postura de defender Portezuelo contra viento y marea, pese a que algunos de los presentes querían discutir los planes "B" de la represa y elevar un pedido a Suarez en ese sentido.

El Servicio Meteorológico Nacional no cuenta con radares para alertas rápidas en Mendoza

La tormenta de granizo que causó destrozos en Mendoza fue sorpresiva. Tanto que, cuando terminó, muchos se preguntaron si existieron advertencias adecuadas. El Gobierno salió a defender lo hecho y responsabilizó parcialmente al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mientras que desde otros espacios llovieron críticas.

¿Dónde está la verdad? En cierta medida, depende a quién se consulte. Daniel Burrieza, el director de Defensa Civil, aseguró a UNO que "se hizo un alerta amarillo y se advirtió a través de todas las redes sociales".

La Corte confirmó la condena a Luis Lobos y la ex esposa por fraude con fondos de Guaymallén

La Sala II de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó el viernes la condena a Luis Lobos y la ex esposa, Claudia Sgró, por el delito de fraude con fondos públicos de Guaymallén estimados en $500.000.

El fallo, que fue unánime, ratificó las condenas a 4 años y 6 meses de prisión efectiva para él, y de 3 años y 4 meses para ella.

La Suprema Corte suspendió la ordenanza que eliminó la elección de la Reina en Guaymallén

La Suprema Corte de Justicia suspendió el viernes en fallo dividido la ordenanza del Concejo Deliberante de Guaymallén y luego avalada por Marcelino Iglesias, que eliminó la elección de la Reina de la Vendimia en ese departamento.

Además, pidió a Cultura de la Provincia que evalúe aceptar a Julieta Lonigro -elegida en Maipú con la fiscalización de la Coreguay- como candidata en caso de que Guaymallén no oficializara representante para la Vendimia 2022, como finalmente lo hizo.