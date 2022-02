La Suprema Corte suspendió la ordenanza que eliminó la elección de la Reina en Guaymallén

Marcelino Iglesias.jpg

La decisión de la Sala II, integrada por Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio, se concretó este viernes por la tarde en medio de gran expectativa y una fuerte polémica con tintes políticos que involucró a Iglesias, a Julieta Lonigro -elegida soberana en Maipú tras la prohibición en Guaymallén-, al maipucino Matías Stevanato y al mismísimo gobernador, Rodolfo Suarez.

Fallo dividido

El supremo peronista Adaro y el radical Valerio impusieron la mayoría sobre Palermo y resolvieron suspender la ordenanza de la polémica.

La decisión es exclusiva para este caso, ya que el máximo tribunal llamará a reunión plenaria para discutir la cuestión de fondo: si la eliminación de la Reina de Guaymallén de los festejos vendimiales de la provincia afecta o no derechos de las personas y al patrimonio cultural de Mendoza, entre otros.

A mediados de este mes, la Fiscalía de Estado había dictaminado que Lonigro debía participar de la Vendimia 2022 basándose en que los festejos vendimiales son parte del patrimonio cultural de Mendoza.

El origen del pleito

La Corte resolvió luego de que integrantes de la Corenave (ex Reinas Nacionales de la Vendimia) y la Coreguay (ex Reinas de Guaymallén) hicieran dos planteos en favor de Julieta Lonigro, que fue elegida en Maipú.

Julieta Lonigro4.jpg Julieta Lonigro fue elegida en Maipú.

Uno, para que Guaymallén dé marcha atrás con la ordenanza y facilite la presentación de Lonigro en la Vendimia 2022. El otro, para que se suspendan todos los actos vendimiales de Guaymallén hasta tanto se resuelva la primera presentación.

La joven, de 22 años, fue elegida Reina de Guaymallén durante un espectáculo celebrado en el Museo del Vino, en Maipú, bajo la organización de la Corenave y la Coreguay con el respaldo del intendente peronista Matías Stevanato.

La reacción de la Corenave y la Coreguay

María Paula García, ex Reina Nacional por Guaymallén, e integrante de la Coreguay y la Corenave dijo:

“No digo que no sea correcto lo que propuso esta mañana el gobernador, de que en Guaymallén siga la reina del año 2020. Pero sería la única reina que se quedó tres años con su cetro. Además, habría que ver si el reglamento permite que una candidata participe dos veces del certamen vendimial. Por lo general, por usos y costumbres se asume que las reinas no pueden ser reinas de su departamento más de una vez" “No digo que no sea correcto lo que propuso esta mañana el gobernador, de que en Guaymallén siga la reina del año 2020. Pero sería la única reina que se quedó tres años con su cetro. Además, habría que ver si el reglamento permite que una candidata participe dos veces del certamen vendimial. Por lo general, por usos y costumbres se asume que las reinas no pueden ser reinas de su departamento más de una vez"

"En este caso se echó leña al fuego innecesariamente. Hemos llegado a molestar a la Suprema Corte, que tiene asuntos mucho más importantes que resolver. Pero lo deberíamos haber resuelto mediante el diálogo. Lamentablemente, ni el intendente ni el Concejo Deliberante de Guaymallén abrieron ese espacio" "En este caso se echó leña al fuego innecesariamente. Hemos llegado a molestar a la Suprema Corte, que tiene asuntos mucho más importantes que resolver. Pero lo deberíamos haber resuelto mediante el diálogo. Lamentablemente, ni el intendente ni el Concejo Deliberante de Guaymallén abrieron ese espacio"

"Hoy, la reina reconocida por el pueblo de Guaymallén es Julieta Lonigro" "Hoy, la reina reconocida por el pueblo de Guaymallén es Julieta Lonigro"