Video y polémica por declaraciones de un efectivo militar ante la falta de boletas de una escuela de Las Heras

El comandante del distrito electoral Mendoza, coronel mayor Ricardo Horacio Doz, debió salir a desmentir lo que dijo un uniformado cuando los votantes se quejaban por la falta de boletas de una de las fuerzas en una escuela de Las Heras.

Cabe aclarar, de todos modos, que de acuerdo con la ley el faltante de boletas no es causa para suspender una elección, lo que -de todos modos- no le quita gravedad a la situación.

"Si no hay boletas, desgraciadamente van a tener que votar en blanco. Nosotros no tenemos la culpa de que no hayan más boleta de uno de los candidatos. Lo único que le podemos decir es que vayan a quejarse a la Junta Electoral", manifestó el gendarme.

Y agregó: "Del candidato que ustedes eligieron me acaba de llamar la Junta Electoral que dice que no hay boletas por ningún lado. Están decidiendo en este momento si cortan el escrutinio".