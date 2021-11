Día a día cómo fue la semana tras las elecciones legislativas

Live Blog Post

Miércoles 17

Flor Destéfanis se postuló para la reelección como intendenta de Santa Rosa

La intendenta de Santa Rosa fue la anfitriona en el acto por el Día de la Militancia. En la previa, desestimó la posibilidad de competir por un cargo provincial y aseguró que irá por la reelección en su departamento: "No me veo participando en ninguna elección que no sea más que la de la reelección en Santa Rosa, si es que mi equipo cree que así debe ser. Mi energía está puesta acá en Santa Rosa".

Flor Destefanis.jpg

Anabel pegó el faltazo y se fue a Buenos Aires

La presidenta del Justicialismo mendocino Fernández Sagasti no estuvo en el acto del Día de la Militancia organizado en Santa Rosa porque viajó a Buenos Aires para participar del que se dio en Plaza de Mayo, donde el único orador fue el presidente Alberto Fernández.

Una senadora radical propone que la elección de la Reina de la Vendimia sea asunto de Estado

La senadora provincial Gabriela Testa presentó un modelo de actualización del reglamento del Reinado de la Fiesta Nacional de la Vendimia. La principal diferencia respecto del establecido en las Resoluciones Nº 1606/16 y Nº 159/17 está en tratar al "reinado" como una institución inalterable que conforma el patrimonio cultural inmaterial de la provincia, lo cual obligaría a respetar la elección de la reina y la virreina.