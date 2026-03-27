Paneles solares en las casas: Alfredo Cornejo lanzó un plan para que 1.000 familias puedan colocarlos

Alumnos de la Escuela Pablo Nogues instalan paneles solares - escuelas con energía solar El Gobierno cubrirá hasta el 40% de la inversión para nuevos usuarios residenciales, con un límite de potencia de hasta 10 kWpico por hogar. Foto: gentileza Escuela Pablo Nogués

El camino a la "factura cero"

Uno de los puntos más atractivos del programa es el impacto inmediato en la economía familiar. Según explicaron las autoridades, los beneficios se aplicarán directamente sobre la factura eléctrica, permitiendo en muchos casos alcanzar una factura de $0.

Además, el incentivo acelera drásticamente el recupero de la inversión:

Antes del plan: un equipo solar se amortizaba en 5 años.

Con el subsidio: el plazo cae a 3 años y medio.

A partir del segundo año, los usuarios tendrán flexibilidad financiera: podrán elegir entre seguir compensando su factura de luz o solicitar el reintegro del beneficio en efectivo.

Un potencial dormido

Actualmente, Mendoza cuenta con 1.232 usuarios que generan su propia energía (usuarios-generadores). Si bien la mitad son residenciales (633 hogares), estos aportan apenas el 7% de la potencia instalada total en la provincia. El resto, 599, son clientes comerciales.

"Hay un potencial enorme de crecimiento en todos los departamentos", señalaron desde el Ejecutivo. El objetivo es que los mendocinos dejen de ser solo consumidores y pasen a gestionar su propio recurso energético de manera autónoma.

La Dirección General de Escuelas (DGE) instaló en el 2025 paneles solares en 20 establecimientos educativos que abarcan a 35 escuelas de toda la provincia. Y planifica llegar a 100 en el 2026.

Cómo inscribirse

Para garantizar la transparencia y agilidad, el proceso será 100% digital. Se realizará a través de la plataforma del EPRE, siguiendo el mismo trámite que se utiliza para darse de alta como usuario generador. El organismo de control será el encargado de supervisar que las instalaciones de los paneles solares cumplan con las normas técnicas y de seguridad.