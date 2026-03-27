El gobernador Alfredo Cornejo presentó este viernes el Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida, una iniciativa que busca transformar los techos de las casas de Mendoza en pequeñas centrales eléctricas. Con un presupuesto de $3.000 millones, el Gobierno financiará casi la mitad de la inversión inicial para que 1.000 familias puedan comprar paneles solares.
Paneles solares en las casas: Alfredo Cornejo lanzó un plan para que 1.000 familias puedan colocarlos
Mendoza cuenta con 1.232 usuarios generadores, de los cuales 633 son residenciales y 599 comerciales. Se cubrirá hasta el 40% de la inversión en paneles solares
El plan para dar el salto a la energía solar fotovoltaica, gestionado por el Ministerio de Energía y Ambiente a través del Fondo Provincial Compensador de Tarifas, apunta a derribar la principal barrera de las energías renovables: el costo de entrada.
El Estado cubrirá hasta el 40% de la inversión para nuevos usuarios residenciales, con un límite de potencia de hasta 10 kWpico por hogar.
El camino a la "factura cero"
Uno de los puntos más atractivos del programa es el impacto inmediato en la economía familiar. Según explicaron las autoridades, los beneficios se aplicarán directamente sobre la factura eléctrica, permitiendo en muchos casos alcanzar una factura de $0.
Además, el incentivo acelera drásticamente el recupero de la inversión:
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Antes del plan: un equipo solar se amortizaba en 5 años.
Con el subsidio: el plazo cae a 3 años y medio.
A partir del segundo año, los usuarios tendrán flexibilidad financiera: podrán elegir entre seguir compensando su factura de luz o solicitar el reintegro del beneficio en efectivo.
Un potencial dormido
Actualmente, Mendoza cuenta con 1.232 usuarios que generan su propia energía (usuarios-generadores). Si bien la mitad son residenciales (633 hogares), estos aportan apenas el 7% de la potencia instalada total en la provincia. El resto, 599, son clientes comerciales.
"Hay un potencial enorme de crecimiento en todos los departamentos", señalaron desde el Ejecutivo. El objetivo es que los mendocinos dejen de ser solo consumidores y pasen a gestionar su propio recurso energético de manera autónoma.
La Dirección General de Escuelas (DGE) instaló en el 2025 paneles solares en 20 establecimientos educativos que abarcan a 35 escuelas de toda la provincia. Y planifica llegar a 100 en el 2026.
Cómo inscribirse
Para garantizar la transparencia y agilidad, el proceso será 100% digital. Se realizará a través de la plataforma del EPRE, siguiendo el mismo trámite que se utiliza para darse de alta como usuario generador. El organismo de control será el encargado de supervisar que las instalaciones de los paneles solares cumplan con las normas técnicas y de seguridad.