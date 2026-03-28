Daniel Ostropolsky, el abogado que murió luchando a favor de la eutanasia y de la muerte digna

Daniel Ostropolsky ELA EUTANASIA.jpg En 2021, Daniel Ostropolsky con legisladores nacionales por Mendoza que apoyaron el proyecto de ley para la muerte digna.

Lo acompañaron legisladores y políticos locales, todos con injerencia en el Congreso Nacional: Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Pamela Verasay, Mariana Juri y Julio Cobos y explicando que el proyecto cobraría vigencia, es decir que tendría estado parlamentario y quedaría en condiciones de ser tratado para avanzar.

El final que Daniel Ostropolsky no quería

Sin embargo, la iniciativa naufragó y el radical Ostropolsky -quien fuera integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, del directorio del Banco Nación en épocas de la Alianza delarruísta y vicepresidente del Colegio de Abogados de Mendoza, entre otros roles institucionales de alta competencia- falleció un año después: el 12 de septiembre.

La polémica y el debate mundiales desatados esta semana por el caso de Noelia Castillo Ramos y su reclamo, finalmente cristalizado, de que se le permitiera morir mediante la eutanasia en un centro médico barcelonés, obligaron a revisitar qué había pasado finalmente con el proyecto de Daniel Ostropolsky.

Fue el legislador nacional Lisandro Nieri, quien había acompañado aquel lanzamiento de 2021, quien explicó a Diario UNO que la iniciativa recuperó el estado parlamentario en el Congreso Nacional a fines de 2025.

Nieri diputados El legislador nacional Lisandro Nieri informó que el proyecto de Ostropolsky retomó estado parlamentario desde 2025.

La hija de Daniel Ostropolsky y el "respeto por la libertad individual"

Claudia Ostropolsky, una de las hijas de Daniel Ostropolsky, recordó esta semana el proceso interno que vivió la familia alrededor de la decisión del padre de motorizar la legalización de la eutanasia o de la "buena muerte".

Y enfatizó un aspecto que muy pocos tienen en cuenta pero que es la columna vertebral de este tipo de debates y tratamientos políticos, sociales e incluso religiosos: la libertad individual de decidir sobre la propia vida. "A mi padre siempre lo acompañamos en su decisión. La prioridad fue escucharlo a él", dijo Claudia Ostropolsky.

Para la mujer, "deberían ser respetados los argumentos de quien, en pleno uso de sus facultades y ante un padecimiento que considera insoportable, decide terminar con su vida".

Esta es la clave que llevó a la Justicia española a aceptar el planteo de Noelia Castillo Ramos, para quien morir era la única forma de poner fin a sus padecimientos físicos y psíquicos, desatados tras una compleja adolescencia y agravados por haber sido víctima de una violación "en manada" y por haber intentado quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso, lo que le terminó en una paraplejía irreversible.