Ya hay sectores del peronismo que cuestionan la injerencia de kirchnerismo en el PJ local

Pujol quiere que Compromiso Federal participe en la reconstrucción del peronismo. Por este motivo, se reunirán el 28 de noviembre y pedirán, a través de una solicitada, que el PJ provincial abra las mesas de diálogo a todos los actores, aún a los que decidieron no participar en la interna y conformar otro espacio.

Aportes, no cargos

Lo que Pujol destacó es que, antes de postularse como Compromiso Federal, ellos tenían una propuesta puntual para hacer reformas en el sistema de salud, y apuntaron sobre todo a renovar el PAMI para mejorar la atención a los adultos mayores.

"No quisieron escucharnos, hicimos todo el proyecto, porque nuestra intención es hacer aportes. Hay peronistas que creían que queríamos los cargos y no, la verdad es que a los que nos va muy bien en la parte privada, hasta nos complican asumir en este tipo de responsabilidades. Nosotros queremos aportar, no tener cargos"

De todas maneras, y a pesar de haberse sentido "ninguneado" según expresó, igualmente está abierto a una convocatoria. "Nosotros no estamos pegados a la figura de Rodríguez Saá, aceptamos formar Compromiso Federal porque está dentro del peronismo. Porque nunca nos fuimos del partido", sostuvo.

El problema con la Cámpora

Según manifestó Pujol, lo que él y su equipo rechazan es la metodología de trabajo de la Cámpora, que se cierra al diálogo y se alinea con el Gobierno Nacional, sin ni siquiera discutir sobre las necesidades locales.

"A mi hay peronistas que me dicen que quieren ser parte de un nuevo proyecto, pero que en Mendoza no se pueden tomar decisiones independientes, todo depende de la Nación".

El dirigente expresó que hay una bajada de línea directa de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los actuales dirigentes del partido priorizan esta situación a la de tratar de hacer una propuesta local centrada a las necesidades de los mendocinos.