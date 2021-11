Flor Destéfanis ya se postuló para la reelección como intendenta de Santa Rosa

"Creo en los movimientos colectivos", dijo en diálogo con radio Nihuil."Las urnas hablaron y ahora nos toca sentarnos a escuchar y a trabajar porque queda poco para el 2023", expresó pensando en los dos años que quedan de cara a la renovación del Gobierno.

"Tenemos que escuchar mucho más a la militancia", exigió al propio peronismo después de la derrota del Frente de Todos a nivel provincial y nacional. "A veces nos reunimos en mesas chicas pero no somos nosotros los que tenemos toda la realidad. Tenemos que escuchar al que nos traiga de verdad lo que necesitan los mendocinos. Capaz tenemos que abrir las mesas de diálogo", opinó sobre el futuro.

En el mismo sentido, Flor Destéfanis valoró el cambio de estrategia que se adoptó en la segunda etapa de la campaña, post PASO, y en la que, según recogió, "hubo una sensación de escucha activa".

flor destéfanis.jpg

"Fue poner la cara más de cerca de la gente y entender los problemas cotidianos de la gente, a partir de la que quedó una agenda planteada", repasó. "Espero que podamos trabajar en ese camino de la escucha, de la humildad, de reconocer errores para volver a ser una fuerza que pueda gobernar Mendoza", señaló la jefa comunal de cara al 2023.

Pensando justamente en las próximas elecciones generales, Destéfanis desestimó la posibilidad de competir por un cargo provincial: "No me veo participando en ninguna elección que no sea más que la de la reelección en Santa Rosa, si es que mi equipo cree que así debe ser. Mi energía está puesta acá en Santa Rosa".

Reclamo a Suarez

Tomando las propias palabras del gobernador Rodolfo Suarez y el senador electo Alfredo Cornejo, la intendenta peronista reclamó al gobierno provincial que no se discrimine a Santa Rosa.

"No creo que haya habido una discriminación en contra de Mendoza sino que se impuso el discurso" que propuso Cambia Mendoza. "Muchas veces también hay que mirar para adentro, lo que decían Suarez y Cornejo respecto de la discriminación, nosotros lo vivimos respecto del gobierno provincial", apuntó.

"Nos llega la coparticipación pero no se ha invertido en políticas públicas en Santa Rosa. Apelamos a la sinceridad y a trabajar los discursos también para adentro", dijo y reclamó que "el gobernador ni siquiera ha visitado la municipalidad. Nunca nos hemos podido reunir para ver qué podemos trabajar en conjunto en el Este".