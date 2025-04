Por qué Ángel Cabrera podrá volver al Masters de Augusta después de haber estado preso por violencia de género

Sin embargo, nos son pocos los fanáticos que a través de encuestas y de las redes sociales manifestaron su repudio respecto de su presencia en un torneo reconocido por su tradición y su exclusividad.

cabrera augusta.jpg

Ángel Cabrera estuvo en la cumbre del golf mundial siendo campeón del Masters de Augusta y el US Open, pero después pasó 30 meses preso en Brasil y Argentina siendo liberado en agosto del 2023.

"Es una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano. La falta de libertad es algo realmente difícil, realmente duro. Y por otro lado, puedo decirte que lo más importante que siento ahora mismo es la segunda oportunidad, la oportunidad de volver al buen camino", dijo el cordobés, quien reveló haber recibido cartas y saludos de grandes golfistas como Gary Player y Ernie Els.

"Ahora mismo estoy bien. Pero me arrepiento de todo lo que hice mal y también me frustra haber dejado pasar años muy importantes de mi vida por los errores que cometí". "Ahora mismo estoy bien. Pero me arrepiento de todo lo que hice mal y también me frustra haber dejado pasar años muy importantes de mi vida por los errores que cometí".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GolfChannelLA/status/1907500983078281498&partner=&hide_thread=false ¡HOY estreno de la segunda parte!



No te pierdas a Pato Cabrera contando sabrosas anécdotas como esta en #PacoAlemanConfidencial.



Horarios



9:00pm -

8:00pm ET

7:00pm -

6:00pm pic.twitter.com/V24W45yGrl — Golf Channel LA (@GolfChannelLA) April 2, 2025

Ángel Cabrera regresó al golf tras cumplir su condena

Ängel Cabrera fue autorizado en 2024 para competir en el PGA Champions Tour, el circuito senior estadounidense, donde disputó 12 torneos, pero como todo campeón del Masters quería volver a Augusta y el año pasado se quedó afuera por temas burocráticos (caducó su visa)

Este año, sin trabas administrativas, podrá disputar el Masters y como ex campeón recibió la invitación de la organización, como todos los participantes del torneo que se jugará del 10 al 13 de abril.