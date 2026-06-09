La tajante sentencia del DT de Islandia a horas de enfrentar a la Selección argentina en Estados Unidos

El estratega remarcó que el éxito de su adversario no se debe a la fortuna, sino que ponderó tanto sus virtudes técnicas individuales como el carácter colectivo de los futbolistas sudamericanos: “Hay muchos detalles que influyen a la hora de hablar del mejor equipo del mundo".

"Se ve claramente al observar no solo la calidad de sus jugadores, sino también la pasión y la fuerza que lo caracterizan. En la vida no existen las casualidades, en el fútbol menos. Los argentinos están a la vanguardia de este deporte”, justificó el DT.

Más allá de la dificultad que plantea el compromiso, el entrenador ponderó la utilidad de estos duelos de primer nivel para el crecimiento y evolución de la Selección de Islandia. La delegación asimila la experiencia como un curso acelerado de maduración competitiva: “Nos espera un largo camino y aprovecharemos partidos como este para aprender de esos pequeños detalles que son necesarios para triunfar”.

matchday islandia argentina

Gunnlaugsson, quien asumió el cargo en enero del año pasado, posee un estrecho vínculo con el fútbol de su país tras defender la camiseta nacional en 32 oportunidades entre 1993 y 2003, además de registrar un ciclo de cinco títulos al mando del Víkingur hasta finales de 2024. Su carrera cuenta con la particularidad de haber hecho coincidir los roles de futbolista y entrenador en el IOWA desde finales de 2006 a mediados de 2009, previo a su retiro oficial en 2011.

Islandia quedó fuera del Mundial 2026

La presencia de la delegación en la sede del torneo genera sensaciones encontradas a solo dos días del partido inaugural del Mundial 2026. El propio DT fue autocrítico al reconocer que el rendimiento en las Eliminatorias UEFA no estuvo a la altura de las exigencias necesarias para asegurar un boleto directo a la Copa del Mundo.

Islandia protagonizó una pálida campaña en la fase de clasificación europea, finalizando en la tercera posición del Grupo D con una cosecha de apenas 7 unidades, una cifra que los privó por completo de chances reales de pelear los puestos de clasificación.

“Cuando analizamos esa competición, no merecíamos avanzar. Hubo demasiados detalles que fallaron. En general, la sensación es buena. Somos muy competitivos, lo cual es muy gratificante contra equipos fuertes. Jugamos bien fuera de casa y nos estamos imponiendo. Seguiremos así e intentaremos asimilar todo mejor”, sentenció Arnar Gunnlaugsson.